Η εμφάνιση της Megan Thee Stallion στο «Coachella» λογοκρίθηκε στην Κίνα

Η στιγμή που η Megan Thee Stallion τραγούδησε την επιτυχημένη συνεργασία της με την Cardi B στο «WAP» κατά τη διάρκεια της εμφάνισής στο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» το περασμένο Σαββατοκύριακο αποτέλεσε αντικείμενο λογοκρισίας στην κινεζική εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης και ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat.

Η εμφάνιση της Megan Thee Stallion στη σκηνή του «Coachella» το Σάββατο 16 Απριλίου μεταδόθηκε μέσα από το επίσημο κανάλι του φεστιβάλ στο YouTube.

Ωστόσο, καθώς η Κίνα έχει επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό της πρόσβασης στο YouTube, ο ιστότοπος παρακολούθησης What’s On Weibo παρατήρησε ότι οι χρήστες στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat μετέδιδαν παράνομα live streaming από το «Coachella».

Αμέσως σήμανε συναγερμός στους λογοκριτές του WeChat που προσπαθούσαν να εντοπίσουν στιγμές ή εμφανίσεις που παραβίαζαν τους ολοένα και πιο αυστηρούς κανόνες λογοκρισίας της Κίνας.

Η στιγμή που η Megan Thee Stallion τραγούδησε το «WAP» αποδείχτηκε… καταστροφή για όλους όσοι ήταν επιφορτισμένοι με την εφαρμογή της λογοκρισίας στο WeChat.

Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, οι λογοκριτές προσπαθούσαν μανιωδώς να καλύψουν τη Megan Thee Stallion και τις χορεύτριες με ένα μαύρο κουτί ενώ χόρευαν.

Τα πλάνα από τις προσπάθειες του WeChat να λογοκρίνει την εμφάνιση της Megan Thee Stallion στο «Coachella» έκαναν το γύρο του – ελεύθερου – διαδικτύου, προκαλώντας τη θυμηδία των χρηστών των μέσων κοινών δικτύωσης.

Οι χρήστες του WeChat πληκτρολόγησαν και μετέφρασαν επίσης ορισμένους από τους ακατάλληλους στίχους του «WAP» στην ενότητα σχολίων στο livestream της εμφάνισης της Megan Thee Stallion στο «Coachella», ενώ άλλοι άλλαξαν τους στίχους σε «Wet Ass Puxi» σε μία αναφορά στο ιστορικό κέντρο της Σαγκάης, στην οποία αυτή τη στιγμή έχει επιβληθεί ένα ιδιαίτερα σκληρό lockdown εξαιτίας της αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού.

Η Megan Thee Stallion ανέβηκε προτελευταία στην κεντρική σκηνή του «Coachella» το βράδυ του Σαββάτου, πριν το κλείσιμο της δεύτερης ημέρας του φεστιβάλ με την Billie Eilish και θα επιστρέψει στο Indio της Καλιφόρνιας το επόμενο Σαββατοκύριακο για το δεύτερο τριήμερο της διοργάνωσης.

Coachella is also being livestreamed via WeChat. Apparently, this performance not only made censors sweat, everyone was also joking that they're singing a song about Shanghai Puxi District. #MeganTheeStallion #Shanghailockdown pic.twitter.com/2ltSqzFC9c

— Manya Koetse (@manyapan) April 17, 2022