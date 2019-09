Η Emeli Sandé μοιράζεται το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της, το οποίο φέρει τον τίτλο «Real Life» και κυκλοφορεί από τη Virgin EMI / Universal Music.

Η ηχογράφηση του δίσκου πραγματοποιήθηκε κατά μήκος μίας διαδρομής αυτοαμφισβήτησης και ενός ταξιδιού αυτογνωσίας.

Το «Real Life» σηματοδοτεί ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο που φέρνει έναν τολμηρό, σίγουρο και ατρόμητο νέο ήχο. Προβλέπεται να είναι μία εξαιρετική δισκογραφική δουλειά μίας καλλιτέχνιδας που εμφανίζεται ανυποχώρητη και δυναμική.

Νιώθοντας εναρμονισμένη με την κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο όπου οι άνθρωποι στερούνται των δικαιωμάτων τους, η Emeli Sandé οραματίζεται ότι το «Real Life» θα προσφέρει ελπίδα και αυτοπεποίθηση, «ειδικά στους ανθρώπους που έχουν περιθωριοποιεί, ξεχαστεί ή “χτυπηθεί” από αυτήν την αόρατη καταπίεση που πάντα υπάρχει».

«Θέλω μόνο να δώσω στους ανθρώπους αυτή την απίστευτη υπερδύναμη κάθε φορά που βάζουν το άλμπουμ. Όπως οι μπαταρίες, μέχρι το τέλος του άλμπουμ πρόκειται να αισθανθούν ότι έχουν αποκατασταθεί οι δυνάμεις τους», σχολιάζει η Σκοτσέζα καλλιτέχνιδα.

The day has finally arrived!! It feels so good to hold the album in my hands! Thank you so much to everyone involved in the making of this record. To release these songs is an absolute dream! Thank you all for your continued support and love on my musical journey… pic.twitter.com/IwKSoYb2AR

Το «Real Life» αναμένεται να επιτύχει το σκοπό του.

Τα 11 τραγούδια του άλμπουμ θα λειτουργήσουν σαν ζεστό βάλσαμο για όσους αναζητούν τη θετικότητα. Η Emeli Sandé έγραψε όλους τους στίχους μόνη της και συνεργάστηκε με τους παραγωγούς Salaam Remi, James Poyser και Troy Miller.

Το «Love To Help» είναι μία δήλωση αλληλεγγύης, ενώ το «You Are Not Alone» επαναφέρει τον ήχο που εκτόξευσε το άστρο της τραγουδίστριας – τραγουδοποιού.

Το lead single «Sparrow» είναι ένα τραγούδι που παρέχει ενδυνάμωση και ταυτόχρονο επιδεικνύει τη δυναμική φωνή της Emeli, όπως συμβαίνει και με το «Survivor» που διαθέτει R&B και gospel πινελιές.

Το «Honest», μια τρυφερή μπαλάντα πιάνου, είναι από τα πιο συγκινητικά τραγούδια στην καριέρα της ερμηνεύτριας, ενώ το κινηματογραφικό «Free As A Bird», το οποίο κλείνει το δίσκο, είναι ένα διαχρονικό «διαμάντι».

Η Emeli Sandé εξελίσσει όσο ποτέ τον ήχο της με το disco «Extraordinary Being» και το soulful «Shine», τονίζοντας την πίστη μίας γυναίκας και μίας καλλιτέχνιδας που πλέον καταλαβαίνει αληθινά τον εαυτό της.

I dream of a world enriched with love and justice that illuminates the skies! I dream of a world in which the true and awesome power of humanity in harmony is fully realised and celebrated every day! So in short my friend…

YOU ARE NOT ALONE AND YOU ARE LOVED VERY MUCH! pic.twitter.com/DEDsGvaXzO

— Emeli Sande (@emelisande) September 8, 2019