Η Emeli Sandé στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας με το «I’ll Get There (The Other Side)»

Η Emeli Sandé στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας, πίστης και ελπίδας.

Η Emeli Sandé ερμηνεύει με τη θεσπέσια φωνή της το νέο τραγούδι «I’ll Get There (The Other Side)», το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της επερχόμενης ταινίας «Emperor».

Το «I’ll Get There (The Other Side)» φέρει την υπογραφή της θρυλικής και υποψήφιας για 10 βραβεία Όσκαρ Diane Warren (Aerosmith «Don’t – Want To Miss a Thing», Celine Dion – «Because You Loved Me», LeAnne Rimes – «How Do I Live») και αποτελεί το μοναδικό πρωτότυπο τραγούδι που έχει επιλεχθεί για το soundtrack.

«Πήρα μεγάλη έμπνευση από τον αληθινό θρύλο του Sheilds «Emperor” Green στον οποίο βασίζεται η ταινία», λέει η Emeli Sandé.

«Η ταινία είναι μια υπενθύμιση της αφρικανικής αρχοντιάς, της αξιοπρέπειας και του πείσματος που λάμπουν ακόμη και κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών, πιο καταπιεστικών περιόδων της ιστορίας μας», σχολιάζει.

«Είναι για εμένα μια υπενθύμιση ότι ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθείς, η ελευθερία του νου και ο έμφυτος αυτοσεβασμός, αν και είναι δύσκολο, είναι τελικά υπό τον έλεγχό μας. Αυτό μπορεί να γίνει σίγουρα μόνο αν γνωρίζουμε την αληθινή ιστορία μας», τονίζει.

«Ελπίζω ότι τραγουδώντας αυτό το τραγούδι μπορώ να αποτίσω φόρο τιμής στο άθραυστο πνεύμα αποφασιστικότητας για την ελευθερία των προγόνων μου», καταλήγει η Emeli Sandé.

Το εκπληκτικό music video για το «I’ll Get There (The Other Side)» έχει τη σκηνοθεσία του εμβληματικού Βρετανού φωτογράφου Rankin. Το χαρακτηριστικό στιλ του συνδυάζεται με δυναμικές εικόνες από την ταινία «Emperor», αποτυπώνοντας υπέροχα τα μηνύματα αισιοδοξίας, πίστης και ελπίδας του τραγουδιού.

Το soundtrack του «Emperor» κυκλοφορεί από την EMI Records.

Η ταινία «Emperor» βασίζεται σε μια αξιοσημείωτη αληθινή ιστορία. Ο Dayo Okeniyi υποδύεται τον Shields Green, ένα σκλάβο που δραπέτευσε και θα κάνει τα πάντα για να ελευθερώσει την οικογένειά του.

Καθώς κατευθύνεται προς το βορρά των ΗΠΑ, ο Green ενώνει τις δυνάμεις του με τον θρυλικό John Brown στη μάχη του Harpers Ferry (1859), μια σημαντική μάχη για το κίνημα υπέρ της κατάργησης της δουλείας που αποτέλεσε σπίθα του Εμφυλίου Πολέμου.

Η ταινία «Emperor» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά και σε DVD από τη Universal Pictures Home Entertainment στις 18 Αυγούστου 2020.

Μπορείτε να δείτε το trailer εδώ.