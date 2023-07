Όταν ο Elvis Presley ξεκίνησε την καριέρα του πριν από 70 χρόνια με 4 δολάρια

Ο Elvis Presley ηχογράφησε το πρώτο του demo πριν από 70 χρόνια.

Μία από τις πιο ένδοξες καριέρες στην ιστορία της μουσικής ξεκίνησε με ανυποψίαστο τρόπο στις 18 Ιουλίου 1953, όταν ο 18χρονος Elvis Presley πήγε στο στούντιο Memphis Recording Service για να ηχογραφήσει το πρώτο του demo.

Το Memphis Recording Service μοιραζόταν το ίδιο κτίριο στο Μέμφις με την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Sun Records, που ίδρυσε ο Sam Phillips το 1952 για να ηχογραφεί R&B, country και, τελικά, rock ‘n’ roll καλλιτέχνες.

Ο Sam Phillips είχε προηγουμένως δώσει την άδεια για την κυκλοφορία των ηχογραφήσεών του σε άλλες δισκογραφικές εταιρείες, όπως η Chess Records του Σικάγο και η Modern Records του Λος Άντζελες, αλλά όταν οι σχέσεις του με αυτές τις εταιρείες χειροτέρεψαν, ξεκίνησε το δικό του εγχείρημα

Ο Elvis Presley πήγε στο Memphis Recording Service και ξόδεψε περίπου 4 δολάρια (45,71 δολάρια σε σημερινές τιμές) για να ηχογραφήσει δύο τραγούδια σε έναν δίσκο βινυλίου.

Για την Α’ πλευρά διάλεξε το pop standard «My Happiness», που έγινε δημοφιλές από τους Jon and Sondra Steele το 1948. Για τη Β’ πλευρά, ηχογράφησε το «That’s When Your Heartaches Begin», που έγινε επιτυχία από το συγκρότημα Ink Spots το 1941.

Ορισμένες αναφορές ισχυρίζονται ότι ο Elvis Presley ήθελε να ηχογραφήσει ένα δίσκο για να τον δώσει δώρο στη μητέρα του, Gladys Presley, για τα γενέθλιά της.

Ωστόσο, τα γενέθλια της Gladys ήταν στις 25 Απριλίου, ενώ η οικογένεια του Presley δεν είχε τότε πικάπ στο σπίτι.

Είναι πιο πιθανό ότι ο Elvis Presley, λιγότερο από δύο μήνες μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο, πλήρωσε για το στούντιο με την ελπίδα να τον προσέξει ο Sam Phillips και να τον βγάλει από την αφάνεια.

Αλλά δεν ήταν ο Sam Phillips αυτός που δούλεψε πρώτος με τον Elvis Presley. Αυτή την τιμή την είχε η βοηθός του, Marion Keisker, η οποία φέρεται να δούλευε μόνη της το στούντιο εκείνη την ημέρα.

Η συζήτηση της με το μελλοντικό βασιλιά του rock ‘n’ roll είναι πλέον θρυλικό.

«Ήταν ένα πολυάσχολο Σαββατοκύριακο απόγευμα», είπε η Marion Keisker στο Q Magazine το 2000.

«Το γραφείο ήταν γεμάτο από ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν προσωπικές ηχογραφήσεις. Μπήκε μέσα και είπε ότι ήθελε να κάνει ένα δίσκο. Του είπα ότι θα έπρεπε να περιμένει και είπε εντάξει», θυμήθηκε.

«Κάθισε. Ενώ περίμενε μιλήσαμε. Είπε ότι ήταν τραγουδιστής. Τον ρώτησα: “Τι είδους τραγουδιστής είσαι;” Απάντησε: “Τραγουδάω όλα τα είδη”. Είπα: “Σε ποιον μοιάζεις;” Απάντησε: “Δεν μοιάζω σε κανέναν”», συνέχισε.

Ο Elvis Presley ηχογράφησε τα δύο τραγούδια του χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες και συνέχισε την πορεία του.

«Όταν τραγούδησε το τραγούδι του, για το οποίο χρεώναμε 4 δολάρια για να το ηχογραφήσουμε, είπαμε ίσως να τον καλέσουμε κάποια στιγμή να κάνει μία εμπορική ηχογράφηση», θυμήθηκε ο αδελφός του Sam Phillips και συνιδρυτής της Sun Records, Jud Phillips.

«Δεν φάνηκε πολύ ενθουσιασμένος, αλλά νομίζω ότι ήταν επειδή δεν ήταν σίγουρος για τις δικές του ικανότητες», πρόσθεσε.

Ο Elvis Presley επέστρεψε στη Sun Records τον Ιανουάριο του 1954 για να ηχογραφήσει έναν ακόμη δίσκο με δύο τραγούδια – τα «I’ll Never Stand In Your Way» και «It Wouldn’t Be The Same Without You» – ο οποίος ωστόσο δεν γνώρισε επιτυχία.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Sam Phillips τον κάλεσε πίσω για να ηχογραφήσει μία μπαλάντα με τίτλο «Without You», για την οποία πίστευε ότι θα ταίριαζε καλύτερα στον Elvis Presley.

Ούτε αυτός ο δίσκος σημείωσε επιτυχία, αλλά κατά τη διάρκεια των κουραστικών ηχογραφήσεων τελικά γεννήθηκε το πρώτο single του Evis Presley, μία διασκευή του «That’s All Right» του Arthur Crudup, το οποίο εκτόξευσε την καριέρα του και ολόκληρο το είδος.

Μετά την επιτυχία του, το πρώτο single του Elvis Presley έγινε ένα περιζήτητο κειμήλιο του rock ‘n’ roll.

Ο δίσκος πουλήθηκε έναντι 300.000 δολαρίων σε μία δημοπρασία που έλαβε χώρα στην Graceland στις 8 Ιανουαρίου 2015, με αφορμή τη συμπλήρωση 80 ετών από τη γέννηση του Elvis Presley.