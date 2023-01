Ο Elvis Presley συναντά την Britney Spears στο «Toxic Las Vegas» από την ταινία «Elvis»

Κυκλοφόρησε στις ψηφιακές πλατφόρμες το πολυαναμενόμενο τραγούδι από την ταινία «ELVIS».

Η εταιρεία House of Iona του Baz Luhrmann και η RCA Records κυκλοφορούν ένα reworked mash-up του «Viva Las Vegas» του Elvis Presley και του «Toxic» της Britney Spears με τίτλο «Toxic Las Vegas (Jamieson Shaw Remix)».

Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη Deluxe Edition του επίσημου soundtrack της ταινίας «ELVIS» που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Η deluxe έκδοση έπεται της τεράστιας επιτυχίας τόσο της ταινίας, η οποία ήταν η νούμερο ένα εισπρακτική επιτυχία του 2022 στο box office εκτός των κινηματογραφικών franchises, όσο και του soundtrack του «ELVIS».

Αν και το «Toxic Las Vegas» είχε ακουστεί στο «ELVIS», απουσίαζε από το soundtrack της ταινίας. Ο σκηνοθέτης Baz Luhrmann είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο του 2022 ότι το mash-up «θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σύντομα».

Το soundtrack της ταινίας «ELVIS» είναι υποψήφιο για δύο βραβεία στα Grammy του 2023 – για το Καλύτερο Soundtrack Άλμπουμ για Οπτικά Μέσα και για την Καλύτερη Rap Ερμηνεία για το single «Vegas» της Doja Cat.

Το «ELVIS», με πρωταγωνιστές τους Austin Butler και Tom Hanks, κατέκτησε το Νο. 1 στο box office το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της στις κινηματογραφικές αίθουσες και έγινε η ταινία του Baz Luhrmann με τα υψηλότερα έσοδα σε 22 χώρες.

Αυτή τη στιγμή το «ELVIS» διαθέτει τρεις υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες του 2023 (Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Α’ Ανδρικός Ρόλος), επτά υποψηφιότητες στα Critics Choice Awards του 2023 (Καλύτερη Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία, Α’ Ανδρικός Ρόλος, Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής, Καλύτερο Μοντάζ, Καλύτερος Ενδυματολογικός Σχεδιασμός, Καλύτερα Μαλλιά και Μακιγιάζ).

Επίσης, ανακηρύχθηκε μία από τις 10 καλύτερες ταινίες του 2022 από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI).

Το άλμπουμ «ELVIS (Original Motion Picture Soundtrack)» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Soundtrack Chart του Billboard και έφτασε στο Νο. 26 του Billboard 200. Η επιτυχία της ταινίας και του soundtrack τόνωσε σημαντικά τη δισκογραφία του Elvis Presley ανεβάζοντας το άλμπουμ «Elvis: 30 #1 Hits» στο Νο. 1 του Catalog Albums Chart του Billboard.

Το «Vegas» της Doja Cat εκτοξεύθηκε στο No. 1 στα pop ραδιόφωνα των ΗΠΑ και έγινε το πρώτο σόλο τραγούδι από soundtrack που αναρριχήθηκε στην κορυφή μετά το «Can’t Stop The Feeling» του Justn Timberlake για την ταινία «Trolls» το 2016. Επιπλέον, το «Vegas» ανέβηκε στο No. 10 του Billboard Hot 100 και έγινε το έκτο single της Doja Cat που εμφανίζεται στο Top 10.

Πιο πρόσφατα, το soundtrack του «ELVIS» κέρδισε το βραβείο του Αγαπημένου Soundtrack στα American Music Awards του 2022.