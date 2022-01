Elvis Costello και Imposters κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «The Boy Named If»

Το «The Boy Named If» μεταφέρει τους ακροατές από τις τελευταίες ημέρες μίας μπερδεμένης παιδικής ηλικίας σε εκείνη την ταπεινωτική στιγμή που σου λένε να σταματήσεις να φέρεσαι σαν παιδί.

Ο Elvis Costello και οι Imposters κυκλοφορούν το «The Boy Named If», ένα νέο άλμπουμ με επίκαιρα και ζωντανά τραγούδια με φωτεινές μελωδίες, σόλο κιθάρας που καθηλώνουν και ένα γρήγορο βήμα στο ρυθμό.

Το άλμπουμ περιέχει μία σειρά από φανταστικά τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του καταιγιστικού rock & roll «Magnificent Hurt» και του εκπληκτικού «Paint The Red Rose Blue».

Ο Elvis Costello εξηγεί: «Ο πλήρης τίτλος αυτού του δίσκου είναι “The Boy Named If (And Other Children’s Stories)”. Το “IF” είναι ένα παρατσούκλι για τον φανταστικό σου φίλο- τον κρυφό σου εαυτό, αυτόν που ξέρει όλα όσα αρνείσαι, αυτόν που κατηγορείς για τα σπασμένα πιάτα και τις καρδιές που ραγίζεις, ακόμα και τη δική σου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα για αυτό το “Αγόρι” σε ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο».

Μιλώντας για το στιχουργικό περιεχόμενο του δίσκου, ο Elvis Costello προσθέτει: «Μια φορά κι έναν καιρό, όταν δεν ήξερα τι μπορεί να κάνει ένα φιλί και δεν τολμούσα καν να χαϊδέψω, ο δρόμος μπροστά μου ήταν ένα μυστήριο, μία απομάκρυνση από αυτή τη μαγική κατάσταση που λέγεται αθωότητα για τον πόνο που οδηγεί στην απόλαυση και όλα αυτά τα τζαζ».

«Μην αρχίσω να μιλάω για τις ενοχές και την ντροπή και όλα εκείνα τα άλλα άχρηστα αγαθά που πρέπει να πετάξεις στη θάλασσα πριν σαλπάρεις με το σκάφος των ονείρων σου (και ένα κουτάλι για κουπί)», σημειώνει.

Το «The Boy Named If», σε παραγωγή Sebastian Krys και Elvis Costello, είναι μία συλλογή από δεκατρία στιγμιότυπα, «που μας μεταφέρουν από τις τελευταίες ημέρες μίας μπερδεμένης παιδικής ηλικίας σε εκείνη την ταπεινωτική στιγμή που σου λένε να σταματήσεις να φέρεσαι σαν παιδί – η οποία για τους περισσότερους άντρες (και ίσως και για μερικές γυναίκες) μπορεί να είναι οποιαδήποτε στιγμή μέσα στα επόμενα πενήντα χρόνια», όπως το θέτει ο Elvis Costello.

Το άλμπουμ κυκλοφορεί από την EMI / Universal Music σε CD, βινύλιο, κασέτα, ενώ είναι επίσης διαθέσιμο για download και streaming. Αργότερα θα ακολουθήσει η κυκλοφορία του σε 8-Track και Flexi-disc.

Για όσους θέλουν να κρατήσουν κάτι πιο ουσιαστικό στα χέρια τους, ο δίσκος είναι επίσης διαθέσιμος ως ένθετο σε ένα βιβλίο παραμυθιού, μία σκληρόδετη έκδοση 88 σελίδων, η κάθε μία αριθμημένη και υπογεγραμμένη από τον Elvis Costello.

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει δεκατρείς εικονογραφημένες σύντομες ιστορίες, οι οποίες έχουν τους ίδιους τίτλους με τα τραγούδια του άλμπουμ. Μερικά από αυτά τα παραμύθια διαμορφώνουν το σκηνικό για τα τραγούδια, άλλα είναι συνέχειες ή ένα στοιχείο ή μία νύξη για το τι μπορεί να συνέβαινε πριν αρχίσει η μουσική. Οι στίχοι αναγράφονται με έντονα γράμματα δίπλα στις πολύχρωμες, τολμηρές, μερικές φορές μακάβριες ζωγραφιές από το ηλεκτρισμένο μολύβι του Eamon Singer.

Ο Elvis Costello σχολιάζει: «Ό, τι κι αν πάρετε από αυτές τις ιστορίες, τις έγραψα για εσάς και για να κάνω τη ζωή αυτών των τραγουδιών λίγο λιγότερο μοναχική, αν θέλετε να βουτήξετε λίγο πιο βαθιά. Ξεκίνησα το “The Boy Named If” μόνο με μία ηλεκτρική κιθάρα, μερικές διέσεις και υφέσεις στις νότες, με πέντε τραγούδια σε έντονες μείζονες κλίμακες και συνέχισα γράφοντας έναν ολόκληρο νέο δίσκο για να παίξουν οι Imposters».

Σχετικά με τις ηχογραφήσεις περιέγραψε: «Στην αρχική ηχογράφηση του ρυθμού για αυτόν τον δίσκο ήταν η κιθάρα μου και τα ντραμς Gretsch του Pete Thomas, που ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Bonaparte Rooms West. Ο επί 20 χρόνια φίλος μας από τους Imposters, ο Davey Faragher, σύντομα πρόσθεσε το μπάσο του Fender και τα φωνητικά του, ενώ περιμέναμε τις αποστολές από τη Γαλλία. Αν ο δίσκος ακουγόταν υπέροχα ως τρίο, το εκκλησιαστικό όργανο του Steve Nieve ήταν το κερασάκι στην τούρτα».

Από τότε που αναγκάστηκε να διακόψει την περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της πανδημίας, μετά από μία θριαμβευτική εμφάνιση στο «Hammersmith Apollo» τον Μάρτιο του 2020, ο Elvis Costello κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Hey Clockface» και το γαλλόφωνο EP «La Face de Pendule à Coucou» στο οποίο συμμετείχαν oι Iggy Pop και Isabelle Adjani.

Επίσης κυκλοφόρησε το «Spanish Model», μία ισπανόφωνη διασκευή του πρώτου άλμπουμ του, του «This Year’s Model» από το 1978, με τη συμμετοχή πλήθος καλλιτεχνών της latin μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Jesse & Joy, Juanes, Luis Fonsi, Sebastián Yatra και πολλοί άλλοι.

Τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ο Elvis Costello ολοκλήρωσε επίσης το «How To Play Guitar & Y», μία κωμική παραγωγή για την ενότητα «Words & Music» του Audible και κυκλοφόρησε την πλούσια box-set έκδοση βινυλίου του άλμπουμ «Armed Forces» του 1979, που περιέχει αντίγραφα των πρωτότυπων σημειωματάριων του με στίχους, ενωμένα σε μορφή pulp μυθιστορημάτων και κόμικς.

«Ο Pete, ο Steve και εγώ ξεκινήσαμε να παίζουμε rock pop μουσική σε έναν άλλο αιώνα. Φέτος, το “This Year’s Model” επέστρεψε για να μας εκπλήξει σε μία άλλη γλώσσα. Αυτή η έκδοση ονομάζεται “Spanish Model”. Τόσο αυτό το άλμπουμ όσο και το “The Boy Named If” είναι δίσκοι που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και αν θέλετε να τραβήξετε μία γραμμή μεταξύ τους, κάντε το», σχολιάζει ο Elvis Costello.

«Μερικές φορές κάθομαι και γράφω πράγματα, τον υπόλοιπο χρόνο παίζω κιθάρα σε μία rock & roll μπάντα. Αγαπώ την οικογένειά μου. Πραγματικά αγαπώ τους πάντες, ειδικά τους ανθρώπους που δεν αντέχω, ακόμα και αυτούς που καταπατούν τα δικαιώματά μας και είναι πολλοί», καταλήγει.

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: