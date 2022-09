Elton John: Ζωντανά στο Disney+ η τελευταία συναυλία της καριέρας του στις ΗΠΑ

Η συναυλία θα μεταδοθεί για να συνοδεύει το νέο ντοκιμαντέρ του Disney+ για τον Elton John.

Η τελευταία συναυλία της καριέρας του Elton John στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του «Farewell Yellow Brick Road Tour», θα μεταδοθεί ζωντανά στο Disney+ από το Dodger Stadium του Λος Άντζελες στις 20 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, η υπηρεσία streaming ανακοίνωσε επίσημα ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances And the Years That Made His Legend» (Οι τελευταίες εμφανίσεις του Elton John και τα χρόνια που έκαναν τον θρύλο του) κατά τη διάρκεια της ετήσιας έκθεσης D23 Expo στο Λος Άντζελες.

Η συναυλία του Λος Άντζελες θα μεταδοθεί σε livestreaming για να συνοδεύσει το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ έχουν σκηνοθετήσει από κοινού ο R.J. Cutler, ο οποίος είχε αναλάβει και την σκηνοθεσία του «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry», και ο σύζυγος του John, David Furnish.

Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ βρίσκεται η περιοδεία «Farewell Yellow Brick Road Tour». Η ταινία θα καταγράψει τους τελευταίους μήνες του Elton John στις περιοδείες, με αποκορύφωμα τις εμφανίσεις του στο Dodger Stadium στις 17, 19 και 20 Νοεμβρίου, στις τελευταίες συναυλίες του στη Βόρεια Αμερική.

Το «Goodbye Yellow Brick Road» θα κάνει επίσης μια αναδρομή στο 1970 έως το 1975, τη μνημειώδη περίοδο κατά την οποία ο Elton John κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ και πραγματοποίησε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Το ντοκιμαντέρ θα διαθέτει ακυκλοφόρητο υλικό από συναυλίες των τελευταίων 50 ετών, καθώς και χειρόγραφα ημερολόγια του Elton John και σημερινό υλικό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ, το Deadline υποστηρίζει ότι θα προβληθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα στις κινηματογραφικές αίθουσες, πριν την πρεμιέρα του στο Disney+.

«Είναι μεγάλη συγκίνηση και τιμή για εμένα και τον David Furnish που θα δημιουργήσουμε αυτή την προσωπική και μοναδική ματιά σε έναν από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του κόσμου», δήλωσε ο Cutler.

«Όπως και για τόσους άλλους, η μουσική του Elton John έχει βαθύ νόημα για εμένα εδώ και δεκαετίες, και αυτή η ευκαιρία δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια κορυφαία στιγμή της καριέρας μου και ένα προνόμιο», συνέχισε.

Ο David Furnish πρόσθεσε: «Ο Elton και εγώ δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο συνεργάτη από τον R.J. Cutler για μια ταινία που αντιπροσωπεύει κάτι περισσότερο από την καριέρα του Elton, είναι η ζωή του».

«Από το Troubadour μέχρι το Dodger Stadium, ξέραμε ότι ο R.J. θα βοηθούσε να αφηγηθούμε την ιστορία του Elton και τα πολλά επίπεδά της με έναν τρόπο που να μοιάζει αυθεντικός και να ξυπνά αναμνήσεις. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε», είπε.

Το Disney+ φέρεται να κατέβαλε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ.

Ενώ η βραδιά στο Dodger Stadium θα είναι η τελευταία συναυλία του Elton John στις ΗΠΑ, η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του «Farewell Yellow Brick Road Tour» θα συνεχιστεί για το μεγαλύτερο μέρος του 2023.

Μετά από μια σειρά συναυλιών στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία τον Ιανουάριο του 2023, ο Elton John θα περιοδεύσει από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2023 στην Ευρώπη.

Προς το παρόν, η τελευταία προγραμματισμένη συναυλία της καριέρας του είναι μια συναυλία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στις 8 Ιουλίου 2023.