Elton John: Το τραγούδι που αφιέρωσε στη βασίλισσα Ελισάβετ μετά τον θάνατό της

«Χαίρομαι αναπαύεται γιατί δούλεψε πάρα πολύ σκληρά», είπε ο Elton John κατά τη διάρκεια συναυλίας του μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε την Πέμπτη ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ σε ηλικία 96 ετών, ο Elton John, ο οποίος είχε τη στενότερη σχέση με τη βρετανική βασιλική οικογένεια από κάθε άλλον καλλιτέχνη, έδωσε συναυλία στο Τορόντο του Καναδά.

«Έχουμε τα πιο θλιβερά νέα για τον θάνατο της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ», είπε στο κοινό.

«Ήταν ένας άνθρωπος που σε ενέπνεε όταν ήσουν κοντά της – έχω βρεθεί δίπλα της και ήταν φανταστική. Ηγήθηκε της χώρας σε μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο σκοτεινές στιγμές μας με χάρη, αξιοπρέπεια και γνήσια φροντίδα και ζεστασιά», συνέχισε ο Elton John.

«Είμαι 75 ετών. Ήταν μαζί μου σε όλη μου τη ζωή και αισθάνομαι πολύ λυπημένος που δεν θα είναι πια μαζί μου. Αλλά χαίρομαι που βρήκε τη γαλήνη και χαίρομαι που αναπαύεται και το αξίζει γιατί δούλεψε πάρα πολύ σκληρά», πρόσθεσε ενώ το κοινό ζητωκραύγαζε.

«Στέλνω την αγάπη μου στην οικογένειά της και στους αγαπημένους της. Θα μας λείψει, αλλά το πνεύμα της ζει και γιορτάζουμε τη ζωή της απόψε με μουσική – εντάξει;», κατέληξε.

Στη συνέχεια, ο Elton John τραγούδησε την επιτυχία του «Don’t Let The Sun Go Down On Me» από το 1974.

«Ο ήλιος δεν δύει ποτέ στη Βρετανική Αυτοκρατορία», σχολίασε ο τραγουδιστής.

Ο Καναδάς είναι μια πλήρως ανεξάρτητη χώρα από το 1982, αλλά κυβερνήθηκε από τη Βρετανία για περισσότερο από δύο αιώνες. Παραμένει βασίλειο της Κοινοπολιτείας, ενώ η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν μονάρχης και αρχηγός του κράτους από το 1952 έως τον θάνατό της την Πέμπτη.

Ο Elton John ανάρτησε ένα παρόμοιο αφιέρωμα στη βασίλισσα Ελισάβετ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Ο τραγουδιστής ανέπτυξε στενή φιλία με την πριγκίπισσα Νταϊάνα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η οποία επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε τη βασιλική οικογένεια και συνεχίστηκε και μετά τον θάνατό της το 1997.

Η Βασίλισσα έχρισε τον Elton John ιππότη στις 24 Απριλίου 1998 για τη μουσική και την οικονομική προσφορά του στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για το εκτεταμένο φιλανθρωπικό έργο του, ιδιαίτερα στην έρευνα για το AIDS και την οικονομική υποστήριξη.

Ο Elton John απέτισε φόρο τιμής στην Νταϊάνα ερμηνεύοντας στην κηδείας της το 1997 το τραγούδι «Candle In The Wind (Goodbye England’s Rose)», μια διασκευή του δικού του τραγουδιού που είχε γραφτεί το 1973 ως φόρο τιμής στη Μέριλιν Μονρόε.

Το «Candle In The Wind 1997» κυκλοφόρησε ως single τον Σεπτέμβριο του 1997 και τα έσοδα από τις πωλήσεις παραχωρήθηκαν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Νταϊάνα.

Έγινε το single με τις υψηλότερες πωλήσεις τόσο στη βρετανική όσο και στην αμερικανική ιστορία και κατέκτησε την κορυφή των charts σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Στις ΗΠΑ κυριάρχησε στο Νο. 1 για 14 εβδομάδες και κέρδισε ένα βραβείο Grammy.