Ο Elton John θυμάται τη στιγμή που χόρεψε με τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Κάστρο του Ουίνδσορ

«Γνώρισα από πρώτο χέρι τη μεγάλη ευφυΐα, τη ζεστασιά και το χιούμορ της», ανέφερε ο Elton John για τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Ο Elton John θυμήθηκε με αγάπη τη στιγμή που χόρεψε με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, το Λονδίνο κατακλύστηκε από εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που απηύθυναν το ύστατο χαίρε στη μακροβιότερη μονάρχη της Βρετανίας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Μετά την κηδεία, ο Elton John χρησιμοποίησε το Instagram για να μοιραστεί δύο φωτογραφίες από δύο παλαιότερες συναντήσεις του με τη βασίλισσα Ελισάβετ και θυμήθηκε ότι κάποτε χόρεψε μαζί της το τραγούδι «Rock Around The Clock» των Bill Haley & His Comets.

«Σήμερα θα ακολουθήσω τον υπόλοιπο κόσμο για να θυμηθώ την Αυτής Μεγαλειότητα Βασίλισσα», έγραψε.

«Οι δικές μου αναμνήσεις από εκείνη είναι γεμάτες χαρά και θαυμασμό. Η βασίλισσα με τίμησε με τον τίτλο του Διοικητή του Εξαίρετου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τον τίτλο του ιππότη και το μετάλλιο του Συντρόφου της Τιμής», συνέχισε.

«Είχα την τύχη να εμφανιστώ σε τρία από τα Ιωβηλαία της. Ήταν πάντα χαρούμενες και ταπεινές εμπειρίες. Αλλά ήταν οι στιγμές εκτός δημοσιότητας αυτές για τις οποίες θα τη θυμάμαι με μεγαλύτερη αγάπη: να χορεύουμε μαζί το “Rock Around The Clock” στο Κάστρο του Ουίνδσορ ή να βιώνω από πρώτο χέρι τη μεγάλη ευφυΐα, τη ζεστασιά και το χιούμορ της», θυμήθηκε.

«Υπηρέτησε τον λαό με χάρη και αφοσίωση και θα μας λείψει πολύ», κατέληξε ο 75χρονος τραγουδιστής.

Μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ σε ηλικία 96 ετών, στις 8 Σεπτεμβρίου, ο Elton John δήλωσε ότι θα τη θυμάται για την «παρουσία της που ενέπνεε».

«Μαζί με το υπόλοιπο έθνος, είμαι βαθιά θλιμμένος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου της Αυτής Μεγαλειότητας Βασίλισσας Ελισάβετ», ανέφερε.

«Ήταν μία παρουσία που έδινε έμπνευση και ηγήθηκε της χώρας μέσα από μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο σκοτεινές στιγμές μας με χάρη, αξιοπρέπεια και μία γνήσια στοργική ζεστασιά», πρόσθεσε.

«Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου από την παιδική ηλικία μου μέχρι σήμερα και θα μου λείψει πολύ», τόνισε ο Elton John.