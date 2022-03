Ο Elton John και ο Stevie Wonder αναδεικνύουν στο video του «Finish Line» τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής

Το video καταγράφει τις κομβικές στιγμές στη ζωή του ανθρώπου.

Ο Elton John και ο Stevie Wonder κυκλοφορούν το μουσικό βίντεο για τη συνεργασία τους στο τραγούδι «Finish Line».

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «The Lockdown Sessions» του Elton John που κυκλοφόρησε το 2021 και περιλαμβάνει 16 τραγούδια σε συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών από όλα τα μουσικά πεδία.

Η συνεργασία του Elton John και του Stevie Wonder οπτικοποιείται από τον σκηνοθέτη Zach Sekuler με ένα μοντάζ βίντεο και εικόνων που καλύπτουν πολλές δεκαετίες και απεικονίζουν κομβικές στιγμές στη ζωή του ανθρώπου.

Το βίντεο του «Finish Line» ξεκινά με τη γέννηση, τα πρώτα βήματα ενός μωρού και συνεχίζεται με τον γάμο, ενώ καταλήγει στην παρηγοριά της συνταξιοδότησης

Στο επίκεντρο βρίσκονται συγκλονιστικά βίντεο μέσα από την καταστροφή που προκάλεσε η πανδημία του COVID στην καθημερινότητα και το ηρωικό έργο των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή σε όλο τον κόσμο.

Στο βίντεο συμπεριλαμβάνονται ακόμη εικόνες της μακροχρόνιας φιλίας του Elton John και του Stevie Wonder, ενώ η τάξη αρχίζει να αποκαθίσταται με αποσπάσματα που δείχνουν την κανονικότητα μετά την πανδημία.

Το άλμπουμ «The Lockdown Sessions» κατέκτησε την κορυφή των βρετανικών charts και περιλαμβάνει το Νο. 1 single «Cold Heart (PNAU remix)» με την Dua Lipa.

Ο Elton John θα κυκλοφορήσει επίσης μια περιορισμένη έκδοση βινυλίου σε χρώμα λεβάντας το άλμπουμ «The Complete Thom Bell Sessions» στο πλαίσιο της Record Store Day 2022.

Το «The Complete Thom Bell Sessions» ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης φοράς που ο Elton John έκανε ηχογραφήσεις με τον θρυλικό σόουλ δημιουργό, ενορχηστρωτή και παραγωγό Thom Bell από τη Φιλαδέλφεια.

Οι ηχογραφήσεις έγιναν το 1977 και τρία από τα έξι τραγούδια κυκλοφόρησαν δύο χρόνια αργότερα – σε επανεκτέλεση από τον Elton και τον Clive Franks – σε ένα EP 12 ιντσών.

Από αυτά τα τραγούδια, το «Mama Can’t Buy You Love» χάρισε στον Elton John την πρώτη του Top 10 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από τρία χρόνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το άλλο βασικό κομμάτι του EP, το «Are You Ready For Love», κέρδισε την προτίμηση των DJs στις αρχές της δεκαετίας του ’00 και έγινε μεγάλη επιτυχία, χαρίζοντας στον Elton John το 2003 το έκτο του single που ανέβηκε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.