Elton John και Stevie Wonder ενώνουν τις φωνές τους στο «Finish Line»

Ο Elton John και ο Stevie Wonder επισφραγίζουν μία φιλία πενήντα ετών.

Ο Elton John συναντά τον Stevie Wonder στο «Finish Line», το νεότερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ «The Lockdown Sessions», μια συλλογή από συνεργασίες που ηχογραφήθηκαν εξ αποστάσεως τους τελευταίους 18 μήνες.

Το «The Lockdown» Sessions είναι μια εκθαμβωτικά ετερόκλητη σειρά από 16 τραγούδια που εξυμνούν τη συντροφικότητα και διαθέτουν συμμετοχές από μια απαράμιλλη γκάμα καλλιτεχνών που μόνο ο ίδιος ο Elton John θα μπορούσε να συγκεντρώσει.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Elton John παρουσίασε τον δεύτερο προάγγελο του «The Lockdown Sessions». Το «After All» με τον Charlie Puth, μια κλασική αισθαντική μπαλάντα, αποτέλεσε ένα απολαυστικό αντίπαλο δέος για το προηγούμενο single του άλμπουμ την ανερχόμενη παγκόσμια επιτυχία «Cold Heart (PNAU remix)» με την Dua Lipa.

Τώρα, με το «Finish Line», ο Elton John και ο Stevie Wonder αποκαλύπτουν μία άλλη πλευρά του πολυδιάστατου «The Lockdown Sessions».

Το «Finish Line» είναι ένα εκπληκτικό gospel κομμάτι που εμπλουτίζεται από την απαράμιλλη ερμηνεία του Stevie Wonder και τη χαρακτηριστική φυσαρμόνικά του. Στο τραγούδι συμμετέχει επίσης η The Sunday Service Choir, η διάσημη gospel χορωδία του Kanye West.

Ο Elton John και ο Stevie Wonder έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε τραγούδια όπως το «I Guess That”s Why They Call It The Blues» (με τον Stevie στη φυσαρμόνικα) και το “That’s What Friends Are For” των Burt Bacharach και Carole Bayer Sager (ένα φιλανθρωπικό τραγούδι του 1985, στο οποίο συμμετείχαν επίσης η Dionne Warwick και η Gladys Knight).

Ωστόσο, το «Finish Line» αποτελεί την πρώτη φορά που αυτοί οι δύο αδιαμφισβήτητα σπουδαίοι καλλιτέχνες τραγουδούν μαζί. Το τραγούδι που προέκυψε άξιζε την αναμονή, καθώς είναι ένα διαχρονικό τραγούδι αντάξιο του έργου και των δύο.

Την παραγωγή του «Finish Line» ανέλαβε ο βραβευμένος με Grammy, Andrew Watt σε συμφωνία με την πλούσια και ποικιλόμορφη ηχητική παλέτα που συνθέτει το «The Lockdown Sessions». Η γέννηση του τραγουδιού ήταν εξίσου αποτέλεσμα μοίρας και σκληρής δουλειάς, αλλά και αποτέλεσμα αμοιβαίου καλλιτεχνικού σεβασμού και μίας φιλίας πενήντα ετών.

Ο Elton John λέει σχετικά με τη συνεργασία: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος για το “Finish Line”, θα έλεγα ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχω κάνει. Η φωνή του Stevie είναι τόσο καλή που δεν θυμάμαι ποτέ την έχω ακούσει ξανά έτσι. Ακούγεται σαν να είναι 17 ετών, τραγουδάει με απόλυτη χαρά και ενθουσιασμό στην ερμηνεία του».

«Ο Andrew Watt έχει κάνει απίστευτη δουλειά στην παραγωγή. Ήταν μια μαγική διαδικασία. Πάντα μου άρεσε να συνεργάζομαι με τον Stevie, και χαίρομαι που μετά από πενήντα χρόνια φιλίας καταφέραμε επιτέλους να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο ντουέτο. Ήταν πάντα τόσο ευγενικός και γλυκός μαζί μου και το ταλέντο του ξεπερνά κάθε φαντασία. Όταν ακούς αυτό που κάνει τόσο στα φωνητικά όσο και στα όργανα στο “Finish Line” σκέφτεσαι, ότι είναι μια πραγματική ιδιοφυΐα εδώ», συνεχίζει.

Ο Stevie Wonder προσθέτει: «Είναι χαρά και τιμή μου να τραγουδάω, να παίζω πιάνο και φυσαρμόνικα για τον Elton! Είναι πραγματικά ένα από τα μεγάλα πνεύματα της μουσικής, της ζωής, της φιλίας και της αγάπης, που έχω γνωρίσει σε αυτό το ταξίδι της ζωής μου! Η αληθινή τέχνη και η μουσική, όπως και η αγάπη, ισοδυναμούν με μια αιώνια δέσμευση που διαρκεί πολλές ζωές».

«Και Elton, όποιος ακούσει τη φωνή σου να τραγουδάει το “Finish Line”, θα ακούσει και θα νιώσει τη σοφία σου, τον πόνο σου, την ψυχή σου, την αγάπη σου, αλλά και την ανθεκτικότητά σου. Το λατρεύω αυτό!», τονίζει.

Tο περασμένο Σαββατοκύριακο ο Elton John και ο Charlie Puth εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή της εκδήλωσης «Global Citizen Live» στο Παρίσι για να ερμηνεύσουν το ντουέτο τους στο τραγούδι «After All». Δείτε την εμφάνισή τους εδώ.

Σε αυτή την παγκόσμια φιλανθρωπική 24ωρη εκδήλωση συμμετείχαν μερικοί από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες και παγκόσμιους ηγέτες για να προστατεύσουν τον πλανήτη και να νικήσουν τη φτώχεια.

Το νέο άλμπουμ «The Lockdown Sessions» του Elton John θα κυκλοφορήσει από την EMI Records / Universal Music στις 22 Οκτωβρίου.