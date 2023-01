Elton John: Σημείωσε το ρεκόρ για την περιοδεία με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών

Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Elton John αναμένεται να διευρύνει το ρεκόρ μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Τον Ιανουάριο του 2018, ο Elton John ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τις περιοδείες, αλλά μόνο μετά από μία παγκόσμια και πολυετή αποχαιρετιστήρια περιοδεία. Ο Βρετανός καλλιτέχνης ξεκίνησε το «Farewell Yellow Brick Road Tour» τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους και χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η περιοδεία του έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Billboard Boxscore, το «Farewell Yellow Brick Road Tour» έχει εισπράξει μέχρι στιγμής 817,9 εκατομμύρια δολάρια από 278 συναυλίες – περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη περιοδεία στην ιστορία του Boxscore.

Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του Elton John ξεπερνά την περιοδεία «The Divide Tour» του Ed Sheeran (776,4 εκατομμύρια δολάρια) και γίνεται η πρώτη περιοδεία στα χρονικά αρχεία του Billboard που σπάει το φράγμα των 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ed Sheeran σημείωσε το ρεκόρ το 2019 προς το τέλος της περιοδείας του, στο πλαίσιο της οποίας έδωσε 258 συναυλίες, ξεπερνώντας την περιοδεία «The 360 Tour» των U2 (736,4 εκατομμύρια δολάρια). Και οι δύο αυτές περιοδείες ταξίδεψαν σε έξι και πέντε ηπείρους, αντίστοιχα, και το μεγαλύτερο μέρος τους, αν όχι όλο, πραγματοποιήθηκε σε στάδια.

Αντίθετα, ο Elton John πέρασε το 2018-20 και το πρώτο τρίμηνο του 2022 σε κλειστά γήπεδα στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ωκεανία, πριν προχωρήσει σε στάδια σε κάθε ήπειρο για το τελευταίο έτος της περιοδείας.

Τα τρία πρώτα σκέλη της περιοδείας του Elton John στη Βόρεια Αμερική κατέγραψαν έσοδα 268,2 εκατομμυρίων δολαρίων από 116 συναυλίες. Η περιοδεία του σε ανοιχτά γήπεδα από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2022 συγκέντρωσε έσοδα 222,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ή το 83% των εσόδων του από τα κλειστά γήπεδα, σε μόλις 33 συναυλίες.

Παρομοίως, το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας του Elton John σε στάδια ξεπέρασε τα έσοδα των συναυλιών του σε κλειστά γήπεδα, με 69,2 εκατομμύρια δολάρια έναντι 49,9 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά το γεγονός ότι έδωσε 12 λιγότερες συναυλίες.

Και πιο πρόσφατα, ο μέσος όρος των ακαθάριστων εσόδων του Elton John ανά συναυλία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία διογκώθηκε από 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 2019-20 στα κλειστά γήπεδα σε 5,1 εκατομμύρια δολάρια στα στάδια.

Συνολικά, οι συναυλίες του Elton John τον Ιανουάριο του 2023 στην Ωκεανία είχαν έσοδα 40,9 εκατομμυρίων δολαρίων και πούλησαν 242.000 εισιτήρια.

Σε συνδυασμό με τα επικαιροποιημένα ακαθάριστα έσοδα της Βόρειας Αμερικής, ώστε να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που δεν ήταν γνωστά προηγουμένως, τα συνολικά έσοδα της περιοδείας «Farewell Yellow Brick Road Tour» του Elton John ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια δολάρια, ενώ απομένουν ακόμη 51 συναυλίες στην Ευρώπη μέχρι τις 8 Ιουλίου.

Ενώ τα δύο πρώτα χρόνια της περιοδείας στα κλειστά γήπεδα έβαλαν σίγουρα τα θεμέλια για να σκαρφαλώσει ο Elton John στην κατάταξη με τις περιοδείες με τα υψηλότερα έσοδα όλων των εποχών, χρειάστηκαν τρία ολόκληρα σκέλη στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη για να φτάσει στο Top 40 όλων των εποχών, στα 217,8 εκατομμύρια δολάρια μετά από 108 συναυλίες.

Η επιστροφή του στις ΗΠΑ και τον Καναδά το φθινόπωρο του 2019 ανέβασε τα συνολικά έσοδα της περιοδείας στα 292,3 εκατομμύρια δολάρια, με τον Elton John να αναρριχάται στο Νο. 20.

Το επόμενο σκέλος στην Ωκεανία από τον Νοέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020 (που ήταν ευτυχώς προγραμματισμένο να τελειώσει λίγες ημέρες πριν επιβληθεί το lockdown) ανέβασε το συνολικό ποσό στα 385,4 εκατομμύρια δολάρια και τον Elton John στο Νο. 13.

Οι συναυλίες του Elton John μετά τον COVID σε κλειστά γήπεδα της Βόρειας Αμερικής πρόσθεσε 100 εκατομμύρια δολάρια στο σύνολο των εσόδων, με την περιοδεία να ανεβαίνει στο Top 10 όλων των εποχών στο Νο. 6 με 485,7 εκατομμύρια δολάρια.

Η περιοδεία σε στάδια στην Ευρώπη έφερε τον Elton John στο Νο. 4 και ακολούθησε μία ώθηση στο Νο. 2 με τις συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, ενώ τελικά ανέβηκε στην κορυφή με μια σύντομη περιοδεία στην Ωκεανία από τις 8 έως τις 24 Ιανουαρίου.

Με βάση την ταξινόμηση των εισιτηρίων που έχουν πουληθεί, ο Elton John έχει ακόμα δρόμο να διανύσει.

Το «Farewell Yellow Brick Road Tour» έχει πουλήσει 5,3 εκατομμύρια εισιτήρια και κατατάσσεται πίσω από τον Ed Sheeran και τους U2 που κατέχουν το προηγούμενο ρεκόρ, εκτός από το «Voodoo Lounge Tour» των Rolling Stones (1994-95), το «A Head Full of Dreams Tour» των Coldplay (2016-17) και το «Not in This Lifetime… Tour» των Guns N’ Roses (2016-19).

Η περιοδεία «Divide Tour» του Ed Sheeran εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των περιοδειών όλων των εποχών με τη μεγαλύτερη προσέλευση, έχοντας σημειώσει πωλήσεις 8,9 εκατομμυρίων εισιτηρίων.

Αν και είναι σχεδόν αδύνατο για τον Elton John να πλησιάσει το ρεκόρ των εισιτηρίων με ένα μόνο σκέλος συναυλιών, οι εμφανίσεις του στην Ευρώπη θα του επιτρέψουν να περάσει τους Coldplay και τους Guns N’ Roses και θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα στην τέταρτη θέση της λίστας.

Επιστρέφοντας στα φιλόξενα κλειστά γήπεδα για το τελευταίο σκέλος της περιοδείας του, ο Elton John θα μπορούσε να βάλει στο στόχαστρό του άλλο ένα πρωτοφανές ορόσημο, το οποίο σίγουρα θα πλησιάσει και πιθανότατα θα ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια μέχρι την τελευταία συναυλία του.

Ξεκινώντας από τα στοιχεία για την περιοδεία «Ice on Fire Tour» (1986)» του Elton John και συμπεριλαμβανομένων των κοινών περιοδειών του με τους Eric Clapton, James Taylor, Tina Turner και, πολλές φορές, Billy Joel, ο Elton John έχει καταγράψει έσοδα 1,863 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει πουλήσει 19,9 εκατομμύρια εισιτήρια για 1.573 συναυλίες.

Πρόκειται για τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα από περιοδείες και την υψηλότερη προσέλευση για έναν σόλο καλλιτέχνη στην ιστορία του Boxscore, με τον Elton John να ξεπερνά τον Bruce Springsteen και τη Madonna κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του.