Στον Elton John το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

Ένα ακόμα χρυσό αγαλματίδιο προστέθηκε στην πλούσια συλλογή του Elton John.

Το «(I’m Gonna) Love Me Again» του Elton John κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι στην 92η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ.

Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι που έγραψε ο Elton John μαζί με το μακροχρόνιο συνεργάτη του, τον στιχουργό Bernie Taupin, για τις ανάγκες της ταινίας «Rocketman» που ήταν βασισμένη στη ζωή του.

Το «(I’m Gonna) Love Me Again» ερμήνευσαν ως ντουέτο ο Elton John και ο πρωταγωνιστής ταινίας, ο Taron Egerton, ο οποίος ενσάρκωσε τον σπουδαίο καλλιτέχνη στη μεγάλη οθόνη, ενώ την παραγωγή του επιμελήθηκαν οι καταξιωμένοι Giles Martin και Greg Kurstin.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας «Rocketman», που κυκλοφόρησε από τη Virgin EMI / Universal Music.

Το «(I’m Gonna) Love Me Again» απέσπασε στις αρχές Ιανουαρίου και την αντίστοιχη Χρυσή Σφαίρα για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι.

Είναι το δεύτερο χρυσό αγαλματίδιο που προσθέτει στη συλλογή του ο Elton John κατά μήκος της εκτυφλωτικής καριέρας του.

Το 1995 κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι με το διαχρονικό «Can You Feel The Love Tonight» από την ταινία κινουμένων σχεδίων «The Lion King» (Ο Βασιλιάς των Λιονταριών) της Disney.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη τη χρονιά στον εμβληματικό καλλιτέχνη ανήκαν τα τρία από τα έξι τραγούδια που ήταν υποψήφια για το Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι. Εκτός από το «Can You Feel The Love Tonight», υποψήφια ήταν επίσης το «Circle Of Life» και το «Hakuna Matata», παρομοίως από το «The Lion King».

Στον αντίποδα, είναι το πρώτο Όσκαρ που κερδίζει ο Bernie Taupin.

«Είναι ένα όνειρο για εμάς, ποτέ δεν ήμασταν υποψήφιοι για κάτι όπως αυτό», είπε ο John παραλαμβάνοντας το βραβείο, με τον Taupin να προσθέτει: «Αυτό δικαιολογεί τα 53 χρόνια μάθησης και που κάνουμε ό,τι κάνουμε».

Ο Elton John τραγούδησε το «(I’m Gonna) Love Me Again» στη σκηνή του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, όπου διεξήχθησαν τα Βραβεία Όσκαρ 2020 την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου.

Ο 72χρονος Βρετανός κάθισε σε ένα λαμπερό κόκκινο πιάνο Yamaha, ενώ είχε τη συνοδεία ολοκληρωμένης μπάντας, αλλά και τριών τραγουδιστών που έκαναν φωνητικά.