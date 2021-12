Elton John: Ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του άλμπουμ «The Lockdown Sessions»

Ο Elton John κυκλοφόρησε ένα νέο ντοκιμαντέρ σχετικά με τη δημιουργία του νέου άλμπουμ του «The Lockdown Sessions».

Στο «Inside The Lockdown Sessions», που είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Apple Music, εμφανίζονται η Miley Cyrus, η Rina Sawayama, η Stevie Nicks, ο Eddie Vedder, ο Damon Albarn και άλλοι και καταγράφει σε τρία μέρη τη δημιουργία του άλμπουμ «The Lockdown Sessions» κατά τη διάρκεια του lockdown.

«Έκπληξη! Πάνω στην ώρα για τις γιορτές, σας πηγαίνω στο “Inside the Lockdown Sessions”. Παρακολουθήστε καθώς μπαίνω βαθιά στη δημιουργία του τελευταίου μου άλμπουμ με όλους τους συνεργάτες μου», έγραψε ο Elton John στο Twitter.

Το «The Lockdown Sessions» κυκλοφόρησε από την EMI Records / Universal Music στις 22 Οκτωβρίου και κατέκτησε το No. 1 των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 16 συνεργασίες του Elton John με ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών όπως οι Dua Lipa, Nicki Minaj, Lil Nas X, Miley Cyrus, Charlie Puth, Gorillaz, Stevie Wonder, Eddie Vedder, Stevie Nicks, Brandi Carlile και άλλους.

«Δεν ήταν ποτέ ένα άλμπουμ που θα έκανα», δήλωσε ο Elton John σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NME.

«Σκέφτηκα: “Γίνομαι ξανά μουσικός ηχογραφήσεων, όπως ήμουν πριν από 54 χρόνια, και νιώθω καλά”. Δεν είχα περιορισμούς και πραγματικά μου άρεσε να παίζω σε τραγούδια άλλων ανθρώπων. Ήταν διαφορετικά είδη μουσικής και μουσική και καλλιτέχνες που αγαπούσα, οπότε ήμουν στο στοιχείο μου. Ήταν σαν το “Back To The Future”», πρόσθεσε.

«Πρέπει να πας εκεί μέσα χωρίς εγωισμό όταν παίζεις σε ένα τραγούδι, αλλά να απολαμβάνεις και τη διαδικασία», σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, στις 3 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει το χριστουγεννιάτικο ντουέτο του Elton John και του Ed Sheeran σε ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Merry Christmas». Όλα τα έσοδα που θα συγκεντρωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδο θα διατεθούν στο ίδρυμα Ed Sheeran Suffolk Music Foundation.

Παρακολουθήστε το «Inside The Lockdown Sessions» εδώ.

Surprise! Just in time for the holidays, I’m taking you ‘Inside the Lockdown Sessions.’

Watch as I go deep into the making of my latest album with all of my collaborators, only on @AppleMusic. https://t.co/tqHjR6XewZ #FromAppleMusicWithLove #TheLockdownSessions @OBB pic.twitter.com/HSCcZz2kRz

— Elton John (@eltonofficial) November 30, 2021