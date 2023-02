Elton John και Mariah Carey απέτισαν φόρο τιμής στην Olivia Newton-John στο μνημόσυνό της

Η οικογένεια, οι φίλοι και χιλιάδες θαυμαστές τίμησαν τη μνήμη της Olivia Newton-John την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου στη γενέτειρά της τραγουδίστριας και ηθοποιού, την Αυστραλία.

Στο μνημόσυνο, που έλαβε χώρα στο Hamer Hall in Arts Centre της Μελβούρνης και μεταδόθηκε διαδικτυακά, η οικογένεια και οι φίλοι απέτισαν φόρο τιμής στην Olivia Newton-John μέσα από τραγούδια και ομιλίες, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε και για το έργο της στην έρευνα για τον καρκίνο.

Η P!nk, ο Elton John, η Mariah Carey, ο Barry Gibb, η Nicole Kidman και άλλοι αστέρες έστειλαν βίντεο στα οποία μοιράστηκαν τις καλύτερες αναμνήσεις τους από την Olivia Newton-John, η οποία πέθανε στις 8 Αυγούστου 2022 σε ηλικία 73 ετών, μετά από μάχη 30 ετών με τον καρκίνο του μαστού.

Ο Elton John εμφανίστηκε μέσω βίντεο στην τελετή και δήλωσε ότι θα θυμάται για πάντα τη «γενναιότητα και την αισιοδοξία» της Olivia Newton-John.

«Ήταν μία τόσο υπέροχη φυσική δύναμη, ήταν αστεία, ευγενική, ζεστή και ταλαντούχα και κάθε φορά που βρισκόμασταν μαζί γελούσαμε και γελούσαμε και γελούσαμε και γελούσαμε. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της την έβλεπα να μεγαλώνει συνεχώς και να γίνεται η καλλιτέχνιδα που έγινε», σχολίασε.

At today’s State Memorial Service in Melbourne, @MariahCarey paid tribute to her late friend, Olivia Newton-John. 🤍 pic.twitter.com/bkBDfJWPmZ

— Mariah Carey Australia (Fan Page) (@MariahCareyAU) February 26, 2023