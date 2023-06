Elton John: Συγκίνηση στην τελευταία συναυλία της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Elton John ήταν ένας από τους επικεφαλής του φετινού Glastonbury.

Ο Elton John εντυπωσίασε το κοινό του Glastonbury την Κυριακή 25 Ιουνίου στην τελευταία συναυλία της καριέρας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πλησιάζει στην ολοκλήρωση της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του «Farewell Yellow Brick Road».

Ο θρυλικός καλλιτέχνης ξεκίνησε την εμφάνισή του με μία διασκευή του «Pinball Wizard» των The Who και ακολούθησαν όλες οι μεγάλες επιτυχίες του, όπως τα «Rocket Man», «Don’t Let The Sun Go Down On Me» και «I’m Still Standing».

Ο Elton John υποδέχθηκε επίσης στη σκηνή καλεσμένους – έκπληξη.

«Τον επόμενο καλεσμένο μου, τον γνώρισα για πρώτη φορά το 2005, όταν άρχισα να εμφανίζομαι στο Λας Βέγκας. Ήρθε στη σουίτα του ξενοδοχείου μου για να μου παίξει το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματός του, το οποίο λεγόταν “Hot Fuss”», είπε ο Elton John, προλογίζοντας τον Brandon Flowers των The Killers.

«Από τότε είμαστε φίλοι και ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα να του ζητήσω να έρθει να τραγουδήσει μαζί μου, παρόλο που έχει παίξει έξι φορές στο Glastonbury με τους The Killers. Θα ήθελα λοιπόν να σας συστήσω τον αγαπημένο μου φίλο και φανταστικό καλλιτέχνη, Brandon Flowers!», συνέχισε.

Στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας ανέβηκε και η Rina Sawayama, η οποία τραγούδησε μαζί με τον Elton John το «Don’t Go Breaking My Heart» – ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει ως ντουέτο με την Kiki Dee.

«Όταν επέλεξα τους καλεσμένους μου για αυτό το σόου, ήθελα να έχω νεότερους καλλιτέχνες, εκτός από ένα άτομο», εξήγησε ο Elton John στο κοινό στη μέση της συναυλίας.

Στη συνέχεια ανέβασε στη σκηνή τον 20χρονο Stephen Sanchez, «ένα αγόρι που άκουσα πέρυσι στο ραδιόφωνο της Αμερικής».

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος 19 ή 20 ετών μπορούσε να γράψει και να τραγουδήσει ένα τραγούδι σαν αυτό. Ήταν ένα νεύμα στο παρελθόν, αλλά ακουγόταν τόσο όμορφο και φρέσκο», σχολίασε ο Elton John, αναφερόμενος στο single «Until I Found You» του Sanchez.

Αμέσως μετά ο Elton John και ο Stephen Sanchez τραγούδησαν μαζί το «Until I Found You» στη σκηνή του Glastonbury 2023.

Προηγουμένως, ο Elton John ένωσε τις δυνάμεις του με τον Jacob Lusk των Gabriels για να τραγουδήσουν το «Are You Ready For Love?» για πρώτη φορά μετά από χρόνια, έχοντας τη συνοδεία της χορωδίας London Community Gospel Choir.

Μιλώντας για το «Are You Ready For Love», ο Elton John περιέγραψε ότι ο Fatboy Slim «αναμάσησε» το τραγούδι της δεκαετίας του ’70 και το μετέτρεψε σε νούμερο ένα επιτυχία στις αρχές της δεκαετίας του ’00 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Elton John απέτισε επίσης έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον George Michael με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από τη γέννησή του.

Πριν ερμηνεύσει το «Don’t Let The Sun Go Down On Me», ο Elton John είπε στο κοινό ότι ο George Michael ήταν «ένας από τους πιο φανταστικούς τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, καλλιτέχνες της Βρετανίας».

«Ήταν φίλος μου, μία έμπνευση. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι στη μνήμη του και σε όλη τη μουσική που μας άφησε, η οποία είναι τόσο υπέροχη», πρόσθεσε.

Ο Elton John ολοκλήρωσε τη συναυλία, στην οποία συγκεντρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα πλήθη που έχουν κατακλύσει το Pyramid Stage του Glastonbury, με το «Rocket Man» και έναν καταιγισμό πυροτεχνημάτων.

Πολλοί από τους θεατές εμφανίστηκαν στο Glastonbury με αμφιέσεις και αξεσουάρ εμπνευσμένα από τον Elton John και η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον τραγουδιστή, ο οποίος προς το τέλος της βραδιάς ευχαρίστησε το κοινό.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε με τα κοστούμια σας, τα γυαλιά σας και τα ρούχα σας. Με κάνετε να αισθάνομαι τόσο ευτυχισμένος, με κάνετε να αισθάνομαι ότι με αγαπάτε», είπε.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για 52 χρόνια εκπληκτικής αγάπης και αφοσίωσης που μου δείξατε. Ήταν μία απίστευτη εμπειρία και πέρασα πάρα πολύ καλά. Δεν θα σας ξεχάσω ποτέ, είστε στο μυαλό μου, στην καρδιά μου και στην ψυχή μου», ανέφερε ο Elton John.