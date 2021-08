Ο Elton John επιστρέφει χάρη στην Dua Lipa στο Billboard Hot 100 μετά από 21 χρόνια

Το πρώτο τραγούδι του Elton John που εμφανίζεται στο Billboard Hot 100 από το 2000.

Ο Elton John επιστρέφει στο Billboard Hot 100 για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια, καθώς το νέο single του «Cold Heart (PNAU Remix) σε συνεργασία με την Dua Lipa κάνει ντεμπούτο στο Νο. 81 του chart.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε στις 13 Αυγούστου από τις Mercury / EMI / Universal Music, κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του 3,5 εκατομμύρια streams και 8.600 downloads, ενώ προσέγγισε ένα ακροατήριο 3,8 εκατομμυρίων ανθρώπων στα αμερικανικά ραδιόφωνα, σύμφωνα με την MRC Data.

Ο Βρετανός εμβληματικός καλλιτέχνης τραγουδά στο «Cold Heart» ένας μέρος της επιτυχίας του «Sacrifice» από το 1990, η οποία έφτασε στο Νο. 18 του Hot 100, και η Dua Lipa τραγουδά στίχους από το κλασικό τραγούδι «Rocket Man» του Elton John από το 1972, το οποίο ανέβηκε στο Νο. 6 του Hot 100.

Τα τραγούδια δένονται αριστοτεχνικά στο «Cold Heart» από το τρίο των Αυστραλών PNAU, οι οποίοι αποτελούνται από τα αδέλφια Nick και Sam Littlemore και τον Peter Mayes.

Ο Elton John εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Billboard Hot 100 μετά τις 29 Ιουλίου 2000, όταν το «Someday Out Of The Blue» εμφανίστηκε στο Νο. 99, έχοντας αναρριχηθεί προηγουμένως έως το Νο. 49 της κατάταξης.

Το «Cold Heart» είναι το 68ο τραγούδι στην καριέρα του που κάνει είσοδο στο Hot 100, αρχής γενομένης από τις 15 Αυγούστου 1970, όταν το «Border Song» εμφανίστηκε στο Νο. 93.

Το No. 1 του Billboard Hot 100 έχουν κατακτήσει εννέα τραγούδια του Elton John, από το «Crocodile Rock» το 1973 μέχρι το «Candle In The Wind 1997» / «Something About the Way You Look Tonight» το 1997-98, το οποίο αποτελεί το τραγούδι του που έχει παραμείνει τις περισσότερες εβδομάδες (14) στο No. 1 του Hot 100.

Συνολικά 27 τραγούδια του έχουν ανέβει στο Top 10 του chart, η ένατη καλύτερη επίδοση στα 63 χρόνια ιστορίας του Hot 100, ενώ 57 τραγούδια του έχουν εμφανιστεί στο Top 40, νούμερο που συνιστά την έκτη καλύτερη επίδοση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Elton John έχει σημειώσει ρεκόρ καταγράφοντας αδιάλειπτη παρουσία στο Top 10 για 30 συνεχόμενα χρόνια, από το 1970 έως το 1999.

Επιπλέον το «Cold Heart» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 16 του Adult Contemporary Airplay Chart, επεκτείνοντας το ρεκόρ του Elton John για τον καλλιτέχνη που διαθέτει τα περισσότερα τραγούδια (74) τα οποία έχουν εμφανιστεί στο συγκεκριμένο chart. Επίσης είναι το πρώτο τραγούδι του Σερ Elton που κάνει είσοδο στο Adult Pop Airplay Chart από το 2002.

Εν τω μεταξύ, το «Cold Heart» είναι το 17ο τραγούδι της Dua Lipa που κάνει είσοδο στο Billboard Hot 100.

Αυτή δεν είναι μοναδική δισκογραφική σύμπραξη του Elton John με άλλους καλλιτέχνες που εμφανίζεται στο Hot 100. Έχουν προηγηθεί το «Don’t Go Breaking My Heart» με την Kiki Dee (No. 1 για τέσσερις εβδομάδες το 1976), το «That’s What Friends Are For» με τους Dionne Warwick, Gladys Knight και Stevie Wonder (No. 1 για τέσσερις εβδομάδες το 1986), το «Flames Of Paradise» με την Jennifer Rush (No. 36, 1987), το «Through The Storm» με την Aretha Franklin (No. 16, 1989), το «Don’t Let the Sun Go Down on Me», με τον George Michael (Νο. 1 για μία εβδομάδα το 1992), το «True Love» με την Kik Dee (Νο. 56, 1993), μια ανανεωμένη εκδοχή του «Don’t Go Breaking My Heart» με τον RuPaul (Νο. 92, 1994) και το «Written In The Stars» με τη LeAnn Rimes (Νο. 29, 1999).

Το «Cold Heart» κάνει επίσης είσοδο στο Νο. 3 του chart για τα Hot Dance/Electronic Songs, το οποίο, όπως και το Hot 100, συνδυάζει δεδομένα airplay, πωλήσεων και streaming. Είναι η τρίτη είσοδος του Elton John στο chart (το οποίο ξεκίνησε το 2013), μετά το «Sine From Above» με τη Lady Gaga (Νο. 14, Ιούνιος 2020) και την πρόσφατη διασκευή που κυκλοφόρησε μαζί με τους Years & Years για το τραγούδι «It’s A Sin» των Pet Shop Boys (Νο. 34, φέτος τον Μάιο).