Ο Elton John επιλέγει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2021

Η λίστα του Elton John με τα αγαπημένα τραγούδια του για το 2021 περιέχει επιλογές από τους Sam Fender, Glass Animals, Arlo Parks, Black Pumas και άλλους.

Ο Elton John έκανε μια αναδρομή στη χρονιά που ολοκληρώνεται και διάλεξε τα αγαπημένα του τραγούδια που μεταδόθηκαν στην εκπομπή του «Rocket Hour» του Apple Music το 2021.

Οι επιλογές του να περιλαμβάνουν τραγούδια από καλλιτέχνες όπως οι Sam Fender, Arlo Parks και άλλους.

Στην εκπομπή του Apple Music Show, που μετράει πλέον πάνω από 300 επεισόδια, ο Elton John φιλοξενεί εκλεκτούς καλεσμένους και συζητά με καταξιωμένους και ανερχόμενους αστέρες και σε πολλές περιπτώσεις μοιράζεται μουσική από την πλούσια δισκοθήκη του.

Οι επιλογές του Elton John με τα τραγούδια του «Rocket Hour» για το 2021 έχουν συγκεντρωθεί σε μία λίστα αναπαραγωγής στο Apple Music εδώ.

Η ραδιοφωνική εκπομπή «Rocket Hour» του Elton John μεταδίδεται ζωντανά τα Σάββατα, ενώ είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή on demand στο Apple Music 1 εδώ.

Ο Elton John συνοδεύει τα αγαπημένα τραγούδια του για το 2021 με ένα σύντομο σχόλιο.

Sam Fender – «Seventeen Going Under»

«Το ομότιτλο κομμάτι του ολοκαίνουργιου δίσκου του, ο οποίος βάζει φωτιά στα charts και είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ της χρονιάς», σχολιάζει ο Elton John.

Arlo Parks – «Hope»

«Η Arlo Parks είχε μια φανταστική χρονιά. Το άλμπουμ της “Collapsed In Sunbeams” κέρδισε το βραβείο Mercury Prize, το βραβείο του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα BRITs και είναι υποψήφια για δύο Grammy. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το άλμπουμ».

Berwyn – «I’d Rather Die Than Be Deported»

«Ο Berwyn ήταν καλεσμένος στην εκπομπή μου. Είναι καταπληκτικός. Τον αγαπώ πραγματικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι από το δεύτερο mixtape του, το “TAPE 2/FOMALHAUT”. Γεννήθηκε στο Τρινιντάντ, αλλά μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν νέος, και θα έχει μια φανταστική χρονιά του χρόνου».

Tai Verdes – «we would have some cute kids»

«Ο Tai Verdes είναι ένας 26χρονος μουσικός και αστέρας του TikTok που μεγάλωσε στη Νότια Καλιφόρνια. Μία από τις προτάσεις μου για σπουδαία πράγματα την επόμενη χρονιά».

Laura Mvula – «Church Girl»

«Η Laura Mvula ήταν άλλη μια καλεσμένη στην εκπομπή μας τον Απρίλιο και αυτό το κομμάτι προέρχεται από το άλμπουμ της Pink Noise. Απλά αγαπώ τη Laura Mvula, πάντα την αγαπούσα. Η Laura Mvula είναι μια πραγματική αυθεντία στο βιβλίο μου».

Hen Ogledd – «Farewell»

«Οι Hen Ogledd είναι ο Richard Dawson και Hen Ogledd σημαίνει “Παλαιός Βορράς”, η κελτική περιοχή που περιλαμβάνει τη Νότια Σκωτία και τη Βόρεια Αγγλία κατά τον πρώιμο μεσαίωνα. Δεν ξέρω αν αυτό σας χρησιμεύει, αλλά αυτό το κομμάτι είναι υπέροχο».