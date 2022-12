Ο Elton John εγκαταλείπει το Twitter λόγω της πολιτικής περί παραπληροφόρησης του Elon Musk

Ο Elton John ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον το Twitter λόγω της αλλαγής της πολιτικής του, η οποία, όπως τονίζει, θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της παραπληροφόρησης.

Ο Elon Musk, ο οποίος αγόρασε το Twitter έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ότι χορηγεί «γενική αμνηστία» στους ανεσταλμένους λογαριασμούς της πλατφόρμας, γεγονός που σύμφωνα με τους ειδικούς θα επιτρέψει την επιστροφή των «υπερδιακινητών μίσους».

Την Παρασκευή, ο Elton John έγραψε σε μία ανάρτησή του στο Twitter: «Όλη μου τη ζωή προσπαθούσα να χρησιμοποιώ τη μουσική για να φέρνω κοντά τους ανθρώπους. Ωστόσο, με λυπεί να βλέπω πώς χρησιμοποιείται τώρα η παραπληροφόρηση για να διχάσει τον κόσμο μας»

«Αποφάσισα να μην χρησιμοποιώ πλέον το Twitter, δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής στην πολιτική του, η οποία θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της παραπληροφόρησης», συνέχισε.

All my life I’ve tried to use music to bring people together. Yet it saddens me to see how misinformation is now being used to divide our world.



I’ve decided to no longer use Twitter, given their recent change in policy which will allow misinformation to flourish unchecked.

