Elton John και Dua Lipa ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «Cold Heart»

Ο Elton John ενώνει τις δυνάμεις του με την Dua Lipa σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τον τίτλο «Cold Heart».

Ο θόρυβος για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Elton John έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι ενθουσιασμένος για την επόμενη εβδομάδα και έκανε επισήμανση την Dua Lipa, η οποία απάντησε λέγοντας ότι ήταν κι εκείνη ενθουσιασμένη.

Πριν από λίγες ημέρες, με βάση τις φήμες, οι θαυμαστές είχαν ήδη επισημάνει ότι ήταν στα σκαριά μια συνεργασία μεταξύ των δύο Βρετανών καλλιτεχνών της pop.

Η δισκογραφική συνάντηση του Elton John και της Dua Lipa επιβεβαιώθηκε με ένα βίντεο των 10 δευτερολέπτων στο οποίο οι δύο αστέρες της pop εμφανίζονται ως σκίτσα.

Τη παραγωγή του «Cold Heart» υπογράφει το αυστραλιανό τρίο dance μουσικής των PNAU.

Ο Elton John δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό του για την Dua Lipa, μία αγάπη που μεγάλωσε ακόμα περισσότερο μετά την επιτυχία του άλμπουμ «Future Nostalgia» της 25χρονης τραγουδίστριας, το οποίο ήταν γεμάτο αναφορές στις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Μάλιστα η Dua Lipa ήταν φέτος η μεγάλη καλεσμένη στο καθιερωμένο πάρτι φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώνει ο Elton John πριν την ετήσια απονομή των Βραβείων Όσκαρ, όπου είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τη σκηνή και να τραγουδήσουν το «Bennie and the Jets» του Σερ Elton και το «Love Again» της Dua Lipa.

Νωρίτερα, στα τέλη του 2020, ο Elton John συμμετείχε στην εικονική συναυλία «Studio 2054» της Dua Lipa για την προώθηση του «Future Nostalgia» που έσπασε ρεκόρ θεατών προσελκύοντας πάνω από 5 εκατομμύρια θαυμαστές.

Το «Cold Heart» θα κυκλοφορήσει από τη Universal Music αυτήν την Παρασκευή, 13 Αυγούστου.

