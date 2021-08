Elton John και Dua Lipa κυκλοφορούν το «Cold Heart (PNAU Remix)»

Το «Cold Heart» είναι ένα αφιέρωμα σε κλασικά τραγούδια του Elton John από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80.

Ο Elton John και η Dua Lipa ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα νέο single με τίτλο «Cold Heart».

Τους στίχους του «Cold Heart» συνθέτουν αποσπάσματα κλασικών τραγουδιών του Elton John από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 όπως η μπαλάντα «Sacrifice» του 1989, η επιτυχία «Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)» του 1972, το «Kiss The Bride» του 1983 και το «Where’s The Shoorah?» του 1976.

Τα τραγούδια ανανεώνονται με groove σε ένα mashup που έχουν επιμεληθεί οι PNAU, το αυστραλιανό dance τρίο με το οποίο ο Elton John είχε συνεργαστεί ξανά το 2012 για το remix του «Good Morning To The Night», το οποίο κατέκτησε το Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενώ το «Cold Heart» είναι το πρώτο τραγούδι που μοιράζονται ο Elton John και η Dua Lipa, οι δύο Βρετανοί καλλιτέχνες της pop έχουν ήδη συνεργαστεί σε επίπεδο εμφανίσεων.

Η Dua Lipa τραγούδησε τον Μάρτιο στο καθιερωμένο πάρτι φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργανώνει ο Elton John πριν την ετήσια απονομή των Βραβείων Όσκαρ, ενώ τον Νοέμβριο του 2020 ο 74χρονος καλλιτέχνης συμμετείχε στην εικονική συναυλία «Studio 2054» της 25χρονης pop star.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DUA LIPA (@dualipa)

Ο Elton John ανέφερε για τη συνεργασία του με την Dua Lipa: «Οι τελευταίοι 18 μήνες ήταν δύσκολοι, αλλά η αποχή από τις περιοδείες σήμαινε ότι είχα χρόνο να επιστρέψω στις ρίζες μου ως μουσικός και να συνεργαστώ με μερικούς υπέροχους καλλιτέχνες».

«Ήταν απίστευτο να έχω την ευκαιρία να περάσω χρόνο με την Dua, έστω και εξ αποστάσεως. Μου έχει δώσει τόση πολλή ενέργεια. Είναι μια πραγματικά υπέροχη καλλιτέχνιδα και άνθρωπος, που ξεχειλίζει από δημιουργικότητα και ιδέες. Η ενέργεια που έφερε στο “Cold Heart” απλά μου πήρε το μυαλό», τόνισε.

Η Dua Lipa πρόσθεσε: «Από τη στιγμή που “γνωριστήκαμε” για πρώτη φορά στο διαδίκτυο, ταιριάξαμε απόλυτα. Ο Elton είναι ένας τόσο εμπνευσμένος καλλιτέχνης και έχει επίσης την πιο άτακτη αίσθηση του χιούμορ, ένας τέλειος συνδυασμός».

«Ήταν απόλυτη τιμή και προνόμιο να συνεργαστώ μαζί του σε αυτό το τραγούδι. Είναι τόσο ξεχωριστό τραγούδι, με συνδυασμένα μερικά από τα πολύ αγαπημένα μου κλασικά τραγούδια του Elton John. Μου άρεσε πολύ να είμαι μέρος μιας τόσο δημιουργικής και χαρούμενης εμπειρίας. Ανυπομονώ να το ακούσω παντού αυτό το καλοκαίρι», συνέχισε.

Το «Cold Heart (PNAU Remix)» κυκλοφορεί από την EMI Records / Universal Music.