Ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στην ένδοξη καριέρα του Elton John γίνεται τόπος συνάθροισης των μεγαλύτερων αστέρων.

Η Lady Gaga, ο Ed Sheeran, η Miley Cyrus, η Demi Lovato, ο Sam Smith και αρκετά διάσημα ακόμη ονόματα προσεχτικά επιλεγμένα από την κάστα των μεγαλύτερων και καλύτερων καλλιτεχνών του κόσμου, τιμούν τον Elton John και συμμετέχουν σε δύο ξεχωριστά άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν στις 6 Απριλίου.

Οι δύο δίσκοι τιτλοφορούνται «Revamp» και «Restoration» και θα περιέχουν διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο κορυφαίος πιανίστας – τραγουδιστής μαζί με το στενό συνεργάτη του, το στιχουργό Bernie Taupin.

Το «Revamp» θα διατεθεί με το σήμα της Virgin EMI και το «Restoration», το οποίο θα έχει country προσανατολισμό, θα διαθέτει την ετικέτα της Universal Music Group Nashville.

«Είναι πάντα τεράστια φιλοφρόνηση όταν ένας καλλιτέχνης αγαπάει ένα τραγούδι σου αρκετά ώστε να αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια να το δουλέψει εκ νέου», υπογραμμίζει ο Elton John.

«Ως δημιουργοί, ο Bernie και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι όταν τραγουδιστές που θαυμάζουμε και σεβόμαστε, τόσο εκείνους στο “Revamp” όσο και εκείνους στο “Restoration”, επιλέγουν να προσθέσουν το δικό τους αέρα στη διαδικασία. Σημαίνει ότι η μουσική μας συνεχίζει να είναι επίκαιρη και τελικά ότι τα τραγούδια μας συνεχίζουν να φθάνουν σε νέα ακροατήρια», συμπληρώνει.

Στο «Revamp» συνδράμουν οι Mary J. Blige, Alessia Cara, Coldplay, Miley Cyrus, Florence and The Machine, Lady Gaga, The Killers, Mumford and Sons, Pink με Logic, Q-Tip ft. Demi Lovato, Queens of the Stone Age, Ed Sheeran και Sam Smith.

To άλμπουμ εκτείνεται σε ένα συναρπαστικό φάσμα μουσικών στιλ που φωτίζουν την απαράμιλλη επίδραση στη δημοφιλή μουσική όλων των ειδών, από τη hip – hop και τη soul έως τη rock και την pop.

Το διαμέτρημα των ονομάτων που δίνουν τις φωνές του είναι άλλη μία υπενθύμιση της αδιάκοπης δημοτικότητας του Elton John σε μια τυπικά παραγωγική εποχή για εκείνον και της επιρροής του στη επόμενη γενιά των παγκόσμιων αστέρων. Όλα αυτά σε μία εποχή όπου εξακολουθεί να γεμίζει στάδια, να πουλάει άλμπουμ και να επηρεάζει τη μόδα, έχοντας το θαυμασμό από ένα αληθινά ευρύ φάσμα καλλιτεχνών.

Οι τίτλοι των τραγουδιών του «Revamp»

1. «Bennie and The Jets» – Elton John, P!nk, Logic

2. «We All Fall In Love Sometimes» – Coldplay

3. «I Guess That’s Why They Call It The Blues» – Alessia Cara

4. «Candle In The Wind» – Ed Sheeran

5. «Tiny Dancer» – Florence And The Machine

6. «Someone Saved My Life Tonight» – Mumford and Sons

7. «Sorry Seems To Be The Hardest Word» – Mary J. Blige

8. «Don’t Go Breaking My Heart» – Q Tip feat. Demi Lovato

9. «Mona Lisas And Mad Hatters» – The Killers

10. «Daniel» – Sam Smith

11. «Don’t Let The Sun Go Down On Me» – Miley Cyrus

12. «Your Song» – Lady Gaga

13. «Goodbye Yellow Brick Road» – Queens of the Stone Age

Στο «Restoration» συμβάλλουν οι Dierks Bentley, Rosanne Cash και Emmylou Harris, Miley Cyrus, Vince Gill με Don Henley, Miranda Lambert, Little Big Town, Maren Morris, Kacey Musgraves, Willie Nelson, Brothers Osborne, Chris Stapleton, Rhonda Vincent με Dolly Parton και Lee Ann Womack.

Ο δίσκος είναι επηρεασμένος από το «σπίτι» της country μουσικής, το Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών και σε αυτό το κλίμα ο Elton John προσκαλεί τα μεγαλύτερα ονόματα του είδους να ερμηνεύσουν τα τραγούδια του.

Οι τίτλοι των τραγουδιών του «Restoration»

1. «Rocket Man» – Little Big Town

2. «Mona Lisas And Mad Hatters» – Maren Morris

3. «Sacrifice» – Don Henley & Vince Gill

4. «Take Me To The Pilot» – Brothers Osborne

5. «My Father’s Gun» – Miranda Lambert

6. «I Want Love» – Chris Stapleton

7. «Honky Cat» – Lee Ann Womack

8. «Roy Rogers» – Kacey Musgraves

9. «Please» – Rhonda Vincent & Dolly Parton

10. «The Bitch Is Back» – Miley Cyrus

11. «Sad Songs» (Say So Much) – Dierks Bentley

12. «This Train Don’t Stop» – Rosanne Cash & Emmylou Harris

13. «Border Song» – Willie Nelson

Οι δύο κυκλοφορίες έρχονται μετά την απόλυτη συλλογή επιτυχιών του Elton John με τίτλο «Diamonds», η οποία κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2017.

Συμπίπτοντας με τα εβδομηκοστά γενέθλιά του και την πεντηκοστή επέτειο της δημιουργικής συνεργασίας με τον Bernie Taupin, το άλμπουμ έγινε δύο φορές χρυσό στο Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας στο Top 5 του chart.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Elton John ανακοίνωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδεία «Farewell Yellow Brick Road», που σηματοδοτεί το τέλος πενήντα ετών δράσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 300 συναυλίες σε πέντε ηπείρους σε έκταση τριών ετών, ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο. Τα εισιτήρια για τις 60 πρώτες συναυλίες εξαντλήθηκαν με την έναρξη της προπώλησης, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοδεία θα είναι ένα από τα πιο καυτά συναυλιακά γεγονότα των επόμενων τριών ετών.

Στις 10 Απριλίου, θα προβληθεί τηλεοπτικά μέσα από τη συχνότητα του CBS το μουσικό αφιέρωμα «Elton John: I’m Still Standing – A Grammy Salute» προς τιμήν του 71χρονου καλλιτέχνη.

Πρόκειται για μία συναυλία με καλλιτέχνες από ποικίλα μουσικά πεδία που τραγουδούν κλασικά τραγούδια από τον εντυπωσιακό κατάλογο του Elton John με τον Bernie Taupin.

Την ένδοξη καριέρα του Sir θα γιορτάσουν οι Alessia Cara, Miley Cyrus, Kesha, Lady Gaga, Miranda Lambert, John Legend, Little Big Town, Chris Martin (Coldplay), Shawn Mendes, Maren Morris, Ed Sheeran, Sam Smith και SZA.