Ο Elton John θα κάνει διάλειμμα από τη μουσική για να σκεφτεί «τι θα ακολουθήσει»

«Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις», σχολίασε ο Elton John για το μέλλον του μετά από την απόσυρσή του από τις περιοδείες.

Ο Elton John θα κάνει ένα «μικρό διάλειμμα» από τη μουσική «για να σκεφτεί» τι θα ακολουθήσει.

Ο 75χρονος θρύλος της μουσικής θα αποσυρθεί οριστικά από τις περιοδείες στις 8 Ιουλίου 2023, μετά από την τελευταία συναυλία της περιοδείας – μαμούθ «Farewell Yellow Brick Road» στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι η τελευταία περιοδεία. Θα κάνω κάποιες φιλανθρωπικές συναυλίες, αν μου ζητηθεί, αλλά είμαι πραγματικά ανένδοτος ότι δεν θα ξανακάνω περιοδείες. Δεν μπορώ», είπε στον βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό Planet Radio.

«Θα είμαι 76 ετών όταν τελειώσω την περιοδεία. Πρέπει να είμαι με την οικογένειά μου. Τα αγόρια μου θα είναι έφηβοι!», πρόσθεσε.

Αλλά το γεγονός ότι αποσύρεται από τις περιοδείες δεν σημαίνει ότι βγάζει τη μουσική από τη ζωή του. «Πάντα θα κάνω μουσική. Πάντα θα κάνω τα ραδιοφωνικά πράγματά του. Αλλά, παίζω μουσική από τότε που ήμουν 17 ετών, επαγγελματικά, δηλαδή 57 χρόνια!», είπε.

Ο Elton John παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει τι θα συμβεί μόλις ολοκληρώσει την περιοδεία του, σχολιάζοντας: «Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις».

«Δεν περίμενα να κάνω τραγούδι φέτος και κοίτα τι έγινε», είπε αναφερόμενος στη συνεργασία του με την Britney Spears στο «Hold Me Closer».

Και ενώ δεν αποκλείεται να συνεργαστεί με άλλους καλλιτέχνες, ο Elton John δεν σχεδιάζει να κυκλοφορήσει νέα μουσική την επόμενη χρονιά, αφού σκοπεύει να κάνει ένα μικρό διάλειμμα από το στούντιο για να αποφασίσει τι θέλει να κάνει.

Ωστόσο, ο Elton John διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τη μουσική γιατί είναι «απίστευτα θεραπευτική».

«Είμαι ανοιχτός σε οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να τελειώσω την περιοδεία μου και πιθανότατα δεν θα κυκλοφορήσω τίποτα του χρόνου, αλλά ποιος ξέρει! Μπορεί να μου γίνει μια πρόταση από κάποιον, ποτέ δεν ξέρεις… Μπορεί να κάνω κάτι στο τραγούδι κάποιου άλλου, αλλά όχι κάτι δικό μου», συνέχισε.

Ο Elton John σημείωσε ότι «ένα τηλεφώνημα» μπορεί να αλλάξει σημαντικά τα σχέδιά του, όπως συνέβη με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς Λιονταριών» της Disney το 1994, μια ταινία που όπως υποστηρίζει «άλλαξε τη ζωή του».

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον στιχουργό Tim Rice, ο οποίος του ζήτησε να συνεργαστεί μαζί του στη δημιουργία του soundtrack της ταινίας.

«Κοιτάξτε τι συνέβη. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα είναι στο τηλέφωνο», σχολίασε.

Ο Elton John και ο Tim Rice δημιούργησαν για την ταινία τραγούδια όπως το «Circle Of Life», το «I Just Can’t Wait to Be King», το «Hakuna Matata», το «Be Prepared» και το «Can You Feel The Love Tonight», το οποίο βραβεύθηκε Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Grammy.

Εν τω μεταξύ, ο Elton John έχει και ορισμένα μιούζικαλ στα σκαριά, καθώς έχει γράψει τη μουσική για τη θεατρική μεταφορά του «Ο Διάβολος Φοράει Prada» και του «Tammy Faye» με τον Jake Shears των Scissor Sisters.

«Τον επόμενο χρόνο, όταν τελειώσω την περιοδεία στη Στοκχόλμη, θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να σκεφτώ τι θα κάνω στη συνέχεια», αποκάλυψε.

«Δεν θα είναι συναυλίες, αλλά ποιος ξέρει τι θα είναι. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο, έχω ένα μιούζικαλ που θα κυκλοφορήσει τον επόμενο χρόνο», πρόσθεσε.

«Έχω ένα μιούζικαλ που βγαίνει φέτος στο Almeida Theatre με τίτλο “Tammy Faye” το οποίο το έχω γράψει με τον Jake Shears από τους Scissor Sisters. Μου αρέσει να κρατάω τον εαυτό μου απασχολημένο, αλλά η μουσική για εμένα είναι το πιο απίστευτα θεραπευτικό και υπέροχο πράγμα», είπε.

«Όλη μου η ζωή έχει συνδεθεί με τη μουσική και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει τώρα», τόνισε ο Elton John.