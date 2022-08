Elton John και Britney Spears κυκλοφορούν το «Hold Me Closer»

Ακούστε τη μεγάλη συνεργασία του Elton John και της Britney Spears.

Ο Elton John και η Britney Spears κυκλοφορούν την πολυαναμενόμενη συνεργασία τους στο τραγούδι «Hold Me Closer».

Στο «Hold Me Closer», ένα χαρούμενο χορευτικό τραγούδι που αποπνέει καλοκαιρινή ανεμελιά, δύο από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά.

Οι σπόροι της συνεργασίας είχαν φυτευτεί το 2014, όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο 22ο ετήσιο πάρτι προβολής των Βραβείων Όσκαρ του Ιδρύματος Elton John AIDS.

Ένα tweet που ακολούθησε το 2015 από την Britney Spears, η οποία δήλωνε την αγάπη της για το κλασικό τραγούδι «Tiny Dancer» του Elton John από το 1971, γέννησε την ιδέα για τη συνεργασία και οι πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν τελικά αυτό το καλοκαίρι.

Αφού άκουσε το πρώτο προσχέδιο του single νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Elton John ήξερε ότι η άμεσα αναγνωρίσιμη φωνή της Britney Spears ήταν η τέλεια πινελιά για να ζωντανέψει το τραγούδι. Όταν επικοινώνησε προσωπικά μαζί της, η Britney είπε αμέσως το «ναι» και το αποτέλεσμα, το «Hold Me Closer» υπόσχεται να γίνει το τραγούδι των επόμενων μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Hold Me Closer» είναι το πρώτο νέο τραγούδι της Britney Spears από το 2016.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elton John (@eltonjohn)

O Elton John λέει: «Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με την Britney Spears. Είναι πραγματικά ένα είδωλο, μία από τις μεγαλύτερες pop stars όλων των εποχών και ακούγεται καταπληκτική σε αυτό το τραγούδι. Την αγαπώ πολύ και είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που δημιουργήσαμε μαζί».

Η Britney Spears προσθέτει: «Ήταν μεγάλη μου τιμή όταν ο απίστευτος Sir Elton John μου ζήτησε να τον συνοδεύσω σε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του. Είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που θα το ακούσουν οι θαυμαστές μας! Σε ευχαριστώ, Elton, που με κάλεσες! Είμαι τόσο ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σου και με το θρυλικό μυαλό σου».

Το «Hold Me Closer», μία φανταστική έκπληξη για τους θαυμαστές του Elton John και της Britney Spears σε όλο τον κόσμο, είναι μία φρέσκια σύγχρονη εκδοχή μιας από τις πιο εμβληματικές επιτυχίες του Elton John, του «Tiny Dancer», η οποία περιλαμβάνει επίσης στοιχεία από άλλα κλασικά τραγούδια της θρυλικής δισκογραφίας του, όπως το «The One» και το «Don’t Go Breaking My Heart».

Την παραγωγή του «Hold Me Closer» έχει επιμεληθεί ο Andrew Watt.

Το «Tiny Dancer» παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια που έχει κυκλοφορήσει ο Elton John και ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζουν από το άλμπουμ του «Madman Across The Water» που κυκλοφόρησε το 1971.

Άγγιξε αμέσως τις καρδιές του κοινού και πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στο αφιέρωμα του Rolling Stone για τα «500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών».

Το «Tiny Dancer», το οποίο είναι το τρίτο τραγούδι του Elton John σε streams παγκοσμίως μετά το «Rocket Man» και το «Your Song», χρησιμοποιήθηκε με πρωτοφανή αποτελέσματα στην κλασική ταινία «Almost Famous» του Cameron Crowe το 2000 και απέκτησε μία τεράστια αναζωπύρωση της δημοτικότητάς του.

Σήμερα, το «Tiny Dancer» παραμένει ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού και κατέχει περίοπτη θέση στο πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας «Farewell Yellow Brick Road» του Elton John.