Elton John και Britney Spears μοιράζονται την ακουστική εκδοχή του «Hold Me Closer»

Ο Elton John και η Britney Spears κυκλοφορούν την ακουστική εκδοχή του επιτυχημένου ντουέτου τους «Hold Me Closer».

Η λιτή εκδοχή του τραγουδιού, που βασίζεται στο πιάνο, αναδεικνύει τη φωνή της Britney Spears και συνοδεύεται από ένα νέο μουσικό βίντεο στο οποίο συμμετέχει ο χρυσός Ολυμπιονίκης του καλλιτεχνικού πατινάζ Nathan Chen.

Στο βίντεο, ο Chen κάνει πατινάζ ακολουθώντας μία χορογραφία που σχεδίασε ο ίδιος, σε μία συνεργασία που γεννήθηκε όταν, ως φανατικός θαυμαστής του Elton John σε όλη του τη ζωή, συμπεριέλαβε ορισμένα από τα τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη στο πρόγραμμά του στο ελεύθερο πατινάζ το 2019, αφού είδε την επιτυχημένη ταινία «Rocketman».

Στη συνέχεια, ο Nathan Chen παρουσίασε ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από τον Elton John στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο, όπου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με την εντυπωσιακή εμφάνισή του.

«Η μουσική του Elton John σημαίνει πολλά για όποιον την έχει ακούσει», δηλώνει ο Nathan Chen.

«Το “Rocket Man” πάντα με γοήτευε, είναι απόκοσμο, αλλά αφορά εξίσου τη ζωή μας στη Γη, την αγάπη και τη μοναξιά, τα όνειρα και τις απογοητεύσεις μας. Κατά κάποιον τρόπο, το “Rocket Man” αποτυπώνει πώς ένιωσα στη δική μου ζωή – και το γεγονός ότι κατάφερα να κάνω πατινάζ με αυτό το τραγούδι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής μου», προσθέτει.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω όταν έμαθα ότι ο Elton σκέφτηκε εμένα για αυτό το βίντεο. Ο Elton και η Britney δημιούργησαν κάτι πραγματικά όμορφο με αυτή την εκδοχή του “Hold Me Closer” και είναι μεγάλη τιμή για εμένα που συμμετέχω σε αυτήν», αναφέρει.

Η πρωταρχική εκδοχή του «Hold Me Closer» του Elton John και της Britney Spears έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Hot Dance/Electronic Songs Chart του Billboard, κατέκτησε επίσης την κορυφή των charts στην Αυστραλία και στον Καναδά, καθώς και στο iTunes σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ έφτασε και στο Νο. 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «Hold Me Closer», σε παραγωγή του Andrew Watt, βασίζεται εν μέρει στην κλασική επιτυχία «Tiny Dancer» του Elton John, αλλά περιλαμβάνει επίσης στοιχεία από άλλα σημαντικά τραγούδια του, όπως το «The One» και το «Don’t Go Breaking My Heart».

Ο Elton John ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου τις τρεις τελευταίες συναυλίες της καριέρας του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Dodger Stadium του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του «Farewell Yellow Brick Road».

Η τρίτη και τελευταία συναυλία του, που θα λάβε χώρα την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, θα έχει guests τις Dua Lipa, Brandi Carlile και Kiki Dee και θα μεταδοθεί μέσω livestream στο Disney+.