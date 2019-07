Ο Elton John εκφράζει το θαυμασμό του για την Billie Eilish.

Η Billie Eilish γνωρίζει την αποθέωση από καταξιωμένες προσωπικότητες για το σπάνιο χάρισμα που διαθέτει.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Βρετανός θρύλος της μουσικής Elton John ανέφερε ότι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είναι «μία από τις πιο ταλαντούχες νεαρές κοπέλες που έχω ακούσει ποτέ».

«Το άλμπουμ της ήταν εκπληκτικό», δήλωσε ο Elton John στο «Pigeons & Planes» του «Complex» για τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο της Eilish, το «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου και έχει γνωρίσει επιτυχία διεθνώς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Ελλάδα.

«Έχει διανύσει μία μεγάλη διαδρομή πολύ γρήγορα. Είναι μία απίστευτη καλλιτέχνιδα που εξαπλώθηκε από στόμα σε στόμα. «Όλα τα τραγούδια της είναι τόσο διαφορετικά. Αυτό αγαπώ σε εκείνη. Δεν υπάρχουν κανόνες», είπε ο 72χρονος καλλιτέχνης.

«Ανυπομονώ να τη δω ζωντανά επειδή έχει κάτι πολύ ξεχωριστό. Ταλέντα σαν αυτή δεν βγαίνουν πολύ συχνά», σημείωσε για τη 17χρονη τραγουδίστρια.

Ο Elton John έχει εκφράσει ξανά την αγάπη του για την Billie Eilish και τη μουσική της.

Ο σπουδαίος τραγουδιστής, συνθέτης και πιανίστας είχε μιλήσει πέρυσι με τη νεαρή pop star στο πλαίσιο της ραδιοφωνικής εκπομπής «Εlton Jοhn’s Rocket Hour» που παρουσίαζε ο ίδιος στο «Beats 1» του Apple Music.