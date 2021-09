Ο Elton John ανακοινώνει το νέο άλμπουμ «The Lockdown Sessions» – Συμμετέχουν Nicki Minaj, Dua Lipa, Lil Nas X και άλλοι

Το «The Lockdown Sessions» περιλαμβάνει 16 συνεργασίες του Elton John με μερικούς από τους μεγαλύτερους και πιο συναρπαστικούς καλλιτέχνες στον κόσμο σήμερα.

Ο Elton John ανακοινώνει την κυκλοφορία του «The Lockdown Sessions», ένα άλμπουμ με συνεργασίες που ηχογραφήθηκαν εξ αποστάσεως τους τελευταίους 18 μήνες και θα είναι διαθέσιμο από την EMI Records / Universal Music από τις 22 Οκτωβρίου.

Τον Μάρτιο του 2020 ο Elton John αναγκάστηκε να διακόψει την περιοδεία του «Farewell Yellow Brick Road» λόγω της εξελισσόμενης πανδημίας του COVID-19. Καθώς ο κόσμος άρχισε να κατεβάζει ρολά, προέκυψαν διάφορα εγχειρήματα με καλλιτέχνες που ο Elton χαίρονταν να γνωρίζει μέσα από την εκπομπή του «Rocket Hour» στο Apple Music.

Αυτή ήταν η αρχή για έναν από τους πιο τολμηρούς και ενδιαφέροντες δίσκους του Elton John μέχρι σήμερα, τον οποίο ονόμασε The Lockdown Sessions. Σε αυτό το άλμπουμ ο Elton John έκλεισε τον κύκλο του και επέστρεψε στις ρίζες του ως μουσικός ηχογραφήσεων. Αν και δεν ήταν εύκολο κατόρθωμα η ηχογράφηση κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, καθώς επρόκειτο για έναν εντελώς νέο τρόπο εργασίας, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση με θαυμάσια αποτελέσματα.

Ξεκινώντας με το πρόσφατο single «Cold Heart (PNAU Remix)» σε συνεργασία με την Dua Lipa, το άλμπουμ ταξιδεύει τον ακροατή σε ένα μεθυστικό ταξίδι μέσα από πολλά διαφορετικά είδη, τα οποία συνδυάζονται με εξαιρετική φινέτσα και κατανόηση από έναν από τους μεγαλύτερους εκπροσώπους της μουσικής στην εποχή μας.

Είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό άλμπουμ με συνεργασίες. Το «The Lockdown Sessions» είναι μια εκθαμβωτικά ποικιλόμορφη συλλογή 16 τραγουδιών, μεταξύ των οποίων 10 ολοκαίνουργια ακυκλοφόρητα κομμάτια, που γιορτάζει τη συντροφικότητα και βρίσκει τον Elton John να συνεργάζεται με μια απαράμιλλη γκάμα καλλιτεχνών που μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να συγκεντρώσει.

Η διαρκής επιρροή των μουσικών επιτευγμάτων του αποτυπώνεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ που έχουν σχεδιαστεί.

Στο «The Lockdown Sessions» συμμετέχει ένας πρωτοφανής αριθμός 20+ καλλιτεχνών που καλύπτουν ένα απίστευτα ευρύ φάσμα ειδών, γενεών, πολιτισμών, ηπείρων και ακόμη περισσότερων, μεταξύ των οποίων οι Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa, Eddie Vedder, Gorillaz, Lil Nas X, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Rina Sawayama, SG Lewis, Stevie Nicks, Stevie Wonder, Surfaces, Years & Years και Young Thug, συμβάλλοντας ο καθένας με ένα μοναδικό στυλ στο άλμπουμ για το οποίο είναι βέβαιο ότι θα αποκτήσει μια θέση ανάμεσα σε ένα από τα σπουδαιότερα λευκώματα τραγουδιών της pop και της rock.

Σε πέντε από τα τραγούδια του «The Lockdown Sessions» ο Elton συνεργάζεται με τον βραβευμένο με Grammy παραγωγό Andrew Watt.

Ο Elton John σχολιάζει: «Το τελευταίο πράγμα που περίμενα να κάνω κατά τη διάρκεια του lockdown ήταν να κάνω ένα άλμπουμ. Όμως, καθώς η πανδημία προχωρούσε, εμφανίζονταν συνεχώς μεμονωμένα πρότζεκτ. Κάποιες από τις ηχογραφήσεις έπρεπε να γίνουν εξ αποστάσεως, μέσω Zoom, κάτι που προφανώς δεν είχα κάνει ποτέ πριν. Κάποιες από τις ηχογραφήσεις έγιναν υπό πολύ αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας: δούλευα με έναν άλλο καλλιτέχνη, αλλά ήμασταν χωρισμένοι με γυάλινες επιφάνειες».

«Αλλά όλα τα τραγούδια στα οποία δούλεψα ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα και διαφορετικά, πράγματα που ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά για τα οποία είμαι γνωστός, πράγματα που με έβγαλαν από τη ζώνη άνεσής μου και με οδήγησαν σε εντελώς νέα εδάφη. Και συνειδητοποίησα ότι υπήρχε κάτι παράξενα οικείο στο να δουλεύεις έτσι», συνεχίζει.

«Στην αρχή της καριέρας μου, στα τέλη της δεκαετίας του ’60, εργαζόμουν ως μουσικός ηχογραφήσεων. Μου το θύμισε αυτό η συνεργασία με διάφορους καλλιτέχνες κατά τη διάρκεια του lockdown. Είχα κλείσει τον κύκλο μου: ήμουν και πάλι μουσικός ηχογραφήσεων. Και εξακολουθούσε να είναι μια τεράστια χαρά», περιγράφει.

Έχοντας διαγράψει μια ανεπανάληπτη καριέρα που άλλαξε για πάντα το πολιτιστικό τοπίο, οι συνεργασίες του Elton John με τον Bernie Taupin και άλλους συνεχίζουν να διαμορφώνουν το καλλιτεχνικό στερέωμα, να σπάνε ρεκόρ, να βρίσκονται στην κορυφή των charts και να κερδίζουν νέους θαυμαστές σε όλες τις γενιές.

Προηγήθηκαν το βιβλίο, την ταινία, την αποχαιρετιστήρια περιοδεία, τις συλλογές μόδας και τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Και τώρα, με το «The Lockdown Sessions» να κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή στις 22 Οκτωβρίου, το κοινό μπορεί να μπει στο νέο κόσμο του Elton john, που αποτελεί αναμφίβολα μια ακόμη σημαντική προσθήκη στο έργο του.

Το tracklist του «The Lockdown Sessions»

1. Eltοn Jοhn & Dua Lipa – Cold Heart (PNAU Remix)

2. Eltοn Jοhn, Young Thug & Nicki Minaj – Always Love You

3. Surfaces feat. Eltοn Jοhn – Learn To Fly

4. Eltοn Jοhn & Charlie Puth – After All

5. Rina Sawayama & Eltοn Jοhn – Chosen Family

6. Gorillaz feat. Eltοn Jοhn & 6LACK – The Pink Phantom

7. Eltοn Jοhn & Years & Years – It’s a sin (global reach mix)

8. Miley Cyrus feat. WATT, Eltοn Jοhn, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo & Chad Smith – Nothing Else Matters

9. Eltοn Jοhn & SG Lewis – Orbit

10. Eltοn Jοhn & Brandi Carlile – Simple Things

11. Jimmie Allen & Eltοn Jοhn – Beauty In The Bones

12. Lil Nas X feat. Eltοn Jοhn – One Of Me

13. Eltοn Jοhn & Eddie Vedder – E-Ticket

14. Eltοn Jοhn & Stevie Wonder – Finish Line

15. Eltοn Jοhn & Stevie Nicks – Stolen Car

16. Glen Campbell & Eltοn Jοhn – I’m Not Gonna Miss You