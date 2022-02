Elton John & Dua Lipa κατακτούν την κορφή του International IFPI Airplay Chart της Ελλάδας

Με το “Cold Heart (PNAU Remix)” φυσικά!

Το Cold Heart, το τραγούδι που γεννήθηκε από τη συνεργασία του Elton John με την Dua Lipa έχει γίνει το αγαπημένο pop/dance κομμάτι του Ελληνικού κοινού, με το remix των PNAU να κατακτά την κορφή του International IFPI Airplay Chart της χώρας.

Το απολαυστικό dance κομμάτι συνοδεύεται από ένα music video κινούμενων σχεδίων, σε σκηνοθεσία του Raman Djafari, ενώ τους στίχους του «Cold Heart» συνθέτουν αποσπάσματα κλασικών τραγουδιών του Elton John από τις δεκαετίες του ‘70 και του ‘80 όπως η μπαλάντα «Sacrifice» του 1989, η επιτυχία «Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)» του 1972, το «Kiss The Bride» του 1983 και το «Where’s The Shoorah?» του 1976.

Οι PNAU είναι ένα αυστραλιανό dance τρίο με το οποίο ο Elton John είχε συνεργαστεί ξανά το 2012 για το remix του «Good Morning To The Night», το οποίο κατέκτησε το Νο. 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το «Cold Heart (PNAU Remix)» κυκλοφορεί από την EMI Records / Universal Music.

Βρείτε και ακούστε το “Cold Heart (PNAU Remix)” ψηφιακά: https://eltonjohndualipa.lnk.to/ColdHeart_PNAURemixPR