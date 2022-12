Ο Elon Musk ήθελε να γρονθοκοπήσει τον Kanye West μετά την ανάρτηση με τη σβάστικα

Ο Elon Musk δήλωσε ότι ήθελε να γρονθοκοπήσει τον Kanye West, όταν ο ράπερ δημοσίευσε στο Twitter μία εικόνα με μια σβάστικα μέσα στο Άστρο του Δαυίδ.

Ο νέος ιδιοκτήτης της πλατφόρμας μίλησε για την αναστολή του λογαριασμού του Kanye West κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής ενότητας ερωταπαντήσεων στο Twitter Spaces.

«Κάποια στιγμή πρέπει να ειπωθεί τι είναι η υποκίνηση σε βία, επειδή είναι ενάντια στο νόμο στις ΗΠΑ. Η ανάρτηση μιας σβάστικας με έναν τρόπο που προφανώς δεν είναι καλός, αποτελεί υποκίνηση βίας», ανέφερε ο Elon Musk.

«Προσωπικά ήθελα να γρονθοκοπήσω τον Kanye, οπότε αυτό ήταν σίγουρα υποκίνηση βίας. Δεν είναι ωραίο αυτό», πρόσθεσε.

Ο Elon Musk είχε υπερασπιστεί την απόφασή του να επαναφέρει τον λογαριασμό του Kanye West στο Twitter, αφού ανέλαβε τα ηνία της πλατφόρμας, ωστόσο οι νεότερες αναρτήσεις του ράπερ έφεραν την τρίτη αναστολή του λογαριασμού του σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών.

«Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα», έγραψε ο Elon Musk στο Twitter μετά την τελευταία αναστολή του λογαριασμού του Ye. «Παρόλα αυτά, παραβίασε και πάλι τον κανόνα μας κατά της υποκίνησης σε βία. Ο λογαριασμός του θα ανασταλεί», συνέχισε.

SHOCK CLIP: ELON MUSK SAYS HE WANTED TO "PUNCH KANYE" AFTER HE POSTED THE RAELIAN SYMBOL pic.twitter.com/nTRndBITfd

— Ethan Ralph (@TheRalphRetort) December 3, 2022