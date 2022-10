Ο Elon Musk «εξέφρασε τις ανησυχίες του» στον Kanye West για το αντισημιτικό tweet του

Ο υποψήφιος ιδιοκτήτης του Twitter, Elon Musk δήλωσε ότι μίλησε με τον Kanye West μετά από τις αντισημιτικές αναρτήσεις του ράπερ που γνώρισαν δημόσια κατακραυγή.

Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, κλειδώθηκαν οι λογαριασμοί του Kanye West στο Twitter και στο Instagram μετά την ανάρτηση αντισημιτικών σχολίων. Και οι δύο πλατφόρμες επιβεβαίωσαν ότι αφαίρεσαν μέρος του περιεχομένου από τις σελίδες του.

Αφού καλωσόρισε τον Kanye West ξανά στο Twitter νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο Elon Musk δήλωσε ότι μίλησε με τον ράπερ για τη συμπεριφορά του.

«Μίλησα με τον Ye σήμερα και εξέφρασα τις ανησυχίες μου για το πρόσφατο tweet του, τις οποίες νομίζω ότι πήρε κατάκαρδα», έγραψε σε μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό του.

Talked to ye today & expressed my concerns about his recent tweet, which I think he took to heart

— Elon Musk (@elonmusk) October 11, 2022