Ελληνικό Airplay Chart: Στο No. 1 το «Ποιος Τυχερός» του Γιώργου Σαμπάνη (52/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart ανεβαίνει για πρώτη φορά το τραγούδι «Ποιος Τυχερός» του Γιώργου Σαμπάνη.

Ταυτόχρονα, το «Ποιος Τυχερός» κυριαρχεί για πρώτη φορά και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Ποιος Τυχερός» είναι το τρίτο συνεχόμενο και το έκτο από τα τελευταία επτά τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Γεννημένη» (9 εβδομάδες στο No. 1), «Άσε Με Να Σε Προσέχω» (8 εβδομάδες στο No. 1), «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Να Είσαι Εκεί» – Μελίνα Ασλανίδου (No. 17)

Για τρίτη συνολικά εβδομάδα εμφανίζεται στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart το «Να Είσαι Εκεί» της Μελίνας Ασλανίδου.

Η Μελίνα Ασλανίδου συμμετέχει στην επερχόμενη συλλογή για τα 20 χρόνια της Ελεάνας Βραχάλη στη δισκογραφία ερμηνεύοντας το αγαπημένο τραγούδι «Να Είσαι Εκεί».

Με την αγαπημένη σε όλους φωνή της ντύνει μία από τις θρυλικές και διαχρονικές μπαλάντες της σπουδαίας στιχουργού Ελεάνας Βραχάλη, σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος ερμήνευσε πρώτος το τραγούδι το 2006.

Παράλληλα, στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart διατηρείται άλλο ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ – αφιέρωμα στην Ελεάνα Βραχάλη με τίτλο «Παιδί Το Δικό Σου».

Το «Εγώ Για Δύο», που ερμήνευσε πρώτη η Τάνια Τσανακλίδου, παραμένει στην κατάταξη με τη νέα εκτέλεση του τραγουδιού από τον Χρήστο Μάστορα.

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.