Ελληνικό Airplay Chart: Νέες είσοδοι από Μελίνα Ασλανίδου, Αναστασία και Άσπα (49/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για ενδέκατη (11) συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Ηλιοβασίλεμα» του Κωνσταντίνου Αργυρού με τη συμμετοχή του Light.

Ταυτόχρονα το «Ηλιοβασίλεμα» κυριαρχεί για ενδέκατη διαδοχική εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Ηλιοβασίλεμα», ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στις προτιμήσεις του κοινού και οι επιδόσεις που έχει καταγράψει στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Το τραγούδι πλέον είναι τέσσερις φορές πλατινένιο, σύμφωνα με το Ελληνικό Digital Singles Chart της IFPI.

Το «Ηλιοβασίλεμα» είναι το τέταρτο τραγούδι από το άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού που ανεβαίνει στην κορυφή των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Προηγήθηκαν, το «Ελεύθερος», το οποίο βρέθηκε για μία εβδομάδα στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart, το «Τίποτα Εσύ», το οποίο παρέμεινε για τρεις διαδοχικές εβδομάδες στο No. 1 και το «Τελικά» σε συνεργασία με τον Rack, το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart για 9 συνεχόμενες εβδομάδες και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart για 8 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διαθέτει αυτήν την εβδομάδα δύο τραγούδια στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart: Το «Ηλιοβασίλεμα» στο No. 1 και το «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω» στο No. 3.

Νέες είσοδοι

«Να Είσαι Εκεί» – Μελίνα Ασλανίδου (No. 17)

Η Μελίνα Ασλανίδου συμμετέχει στην επερχόμενη συλλογή για τα 20 χρόνια της Ελεάνας Βραχάλη στη δισκογραφία ερμηνεύοντας το αγαπημένο τραγούδι «Να Είσαι Εκεί».

Η Μελίνα Ασλανίδου ντύνει με την αγαπημένη σε όλους φωνή της μία από τις θρυλικές και διαχρονικές μπαλάντες της σπουδαίας στιχουργού Ελεάνας Βραχάλη, σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος ερμήνευσε πρώτος το τραγούδι το 2006.

Παράλληλα, στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart διατηρείται άλλο ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ – αφιέρωμα στην Ελεάνα Βραχάλη με τίτλο «Παιδί Το Δικό Σου».

Το «Εγώ Για Δύο», που ερμήνευσε πρώτη η Τάνια Τσανακλίδου, παραμένει στο Top 10 του chart με τη νέα εκτέλεση του τραγουδιού από τον Χρήστο Μάστορα.

«Μυστικό» – Αναστασία (No. 19)

Η Αναστασία, το viral φαινόμενο της ελληνικής δισκογραφίας, κατακτά άλλη μία θέση στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart με τη νέα επιτυχία της με τίτλο «Μυστικό».

Το πιο hot πρόσωπο της χρονιάς, μετά τη σαρωτική επιτυχία των τραγουδιών της «Αμαρτίες» (τέσσερις φορές πλατινένιο) και «Λίγο Λίγο» (δύο φορές πλατινένιο), δίνει τον δικό της ρυθμό με το «Μυστικό» της.

Το «Μυστικό» παραμένει στις κορυφαίες θέσεις των μουσικών τάσεων για την Ελλάδα στο YouTube τρεις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του και έχει ξεπεράσει τα 3,2 εκατομμύρια views.

«Έλα» – Άσπα (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart επιστρέφει μετά από απουσία μίας εβδομάδας το «Έλα» της Άσπας, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια αφού έκανε τα πάντα «Στάχτη» στο πέρασμά της με το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το ομότιτλο τραγούδι, αυτή τη φορά επιστρέφει με ένα φρέσκο χορευτικό λαϊκό τραγούδι.

Το «Έλα» έχει βρεθεί ήδη για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην κατάταξη και το music video του single έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,7 εκατομμύρια προβολές στο YouTube σε δύο μήνες από την κυκλοφορία του.

