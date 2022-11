Ελληνικό Airplay Chart: Νέα είσοδος από το «Πρέπει Δεν Πρέπει» του Νίκου Οικονομόπουλου – Το Top 20

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα -ή δύο μήνες- διατηρείται στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Ηλιοβασίλεμα» του Κωνσταντίνου Αργυρού με τη συμμετοχή του Light.

Ταυτόχρονα το «Ηλιοβασίλεμα» κυριαρχεί για όγδοη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Ηλιοβασίλεμα», ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στις προτιμήσεις του κοινού και οι επιδόσεις που έχει καταγράψει στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Το τραγούδι έχει ήδη γίνει τρεις φορές πλατινένιο, σύμφωνα με το Ελληνικό Digital Singles Chart της IFPI.

Το «Ηλιοβασίλεμα» είναι το τέταρτο τραγούδι από το άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού που ανεβαίνει στην κορυφή των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Προηγήθηκαν, το «Ελεύθερος», το οποίο βρέθηκε για μία εβδομάδα στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart, το «Τίποτα Εσύ», το οποίο παρέμεινε για τρεις διαδοχικές εβδομάδες στο No. 1 και το «Τελικά» σε συνεργασία με τον Rack, το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart για 9 συνεχόμενες εβδομάδες και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart για 8 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διαθέτει αυτήν την εβδομάδα δύο τραγούδια στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart: Το «Ηλιοβασίλεμα» στο No. 1 και το «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω» ανεβαίνει για πρώτη φορά στο No. 2.

Νέες είσοδοι

«Πρέπει Δεν Πρέπει» – Νίκος Οικονομόπουλος (No. 15)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το νέο τραγούδι «Πρέπει Δεν Πρέπει του Νίκου Οικονομόπουλου.

Σε ένα τραγούδι πλημμυρισμένο με νοσταλγία, με στίχους που μιλούν για πάθη που δεν καταλαγιάζουν, η μοναδική φωνή του Nίκου Oικονομόπουλου μας αγγίζει, μας συγκινεί, μας φέρνει σε επαφή με τα πιο ειλικρινή συναισθήματα.

Το «Πρέπει Δεν Πρέπει» είναι το δεύτερο τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο Top 20, καθώς το «Όσο Τίποτα Σε Θέλω», το οποίο έφτασε επίσης μέχρι το No. 2 στο Ελληνικό Airplay Chart της MediaInspector.

«Πες Μου Πού Θα Με Πας» – Νικηφόρος (No. 16)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart επιστρέφει το νέο single «Πες Μου Πού Θα Με Πας» του Νικηφόρου.

Το «Πες Μου Πού Θα Με Πας» είναι το επόμενο τραγούδι μετά τη δυναμική μπαλάντα «Ζω Ή Έχω Πεθάνει», που κυκλοφόρησε τον Μάιο και την επιτυχία «Μια Νύχτα Θέλω Μόνο», το οποίο διέθετε επί σειρά μηνών μια σταθερή παρουσία στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart της MediaInspector.

Ο Νικηφόρος βάζει ξανά την υπογραφή του στις μουσικές προτιμήσεις με το «Πες Μου Πού Θα Με Πας», το οποίο εμφανίζεται για τέταρτη συνολικά εβδομάδα στην κατάταξη.

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.