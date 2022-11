Ελληνικό Airplay Chart: Νέες είσοδοι από Άσπα και Πάνο Κιάμο – Το Top 20 της εβδομάδας

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Ηλιοβασίλεμα» του Κωνσταντίνου Αργυρού με τη συμμετοχή του Light.

Ταυτόχρονα το «Ηλιοβασίλεμα» κυριαρχεί για έβδομη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Ηλιοβασίλεμα», ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στις προτιμήσεις του κοινού και οι επιδόσεις που έχει καταγράψει στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Το τραγούδι έχει ήδη γίνει τρεις φορές πλατινένιο, σύμφωνα με το Ελληνικό Digital Singles Chart της IFPI.

Το «Ηλιοβασίλεμα» είναι το τέταρτο τραγούδι από το άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού που ανεβαίνει στην κορυφή των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Προηγήθηκαν, το «Ελεύθερος», το οποίο βρέθηκε για μία εβδομάδα στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart, το «Τίποτα Εσύ», το οποίο παρέμεινε για τρεις διαδοχικές εβδομάδες στο No. 1 και το «Τελικά» σε συνεργασία με τον Rack, το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart για 9 συνεχόμενες εβδομάδες και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart για 8 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διαθέτει αυτήν την εβδομάδα δύο τραγούδια στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart: Το «Ηλιοβασίλεμα» στο No. 1 και το «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω» στο No. 3.

Νέες είσοδοι

«Έλα» – Άσπα (No. 18)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το «Έλα» της Άσπας, η οποία συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια έκανε τα πάντα «Στάχτη» στο πέρασμά της με το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το ομότιτλο τραγούδι, αυτή τη φορά επιστρέφει με ένα φρέσκο χορευτικό λαϊκό τραγούδι.

Παράλληλα, στην κατάταξη εξακολουθεί μία θέση και το «Στάχτη», το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Top 20 τον προηγούμενο Μάιο.

«Δε Σε Βλέπω (Απόψε Βάζω Τέρμα)» – Πάνος Κιάμος & OGE (No. 19)

Ο Πάνος Κιάμος, με την καλλιτεχνική ελευθερία που τον ξεχωρίζει, αποδεικνύεται πάντα πρωτοπόρος στη δημιουργική σύνθεση επίκαιρων μουσικών ειδών και τάσεων.

Αυτή τη φορά με το νέο single «Δε Σε Βλέπω (Απόψε Βάζω Τέρμα)», πιάνει για μια ακόμη φορά τον μουσικό σφυγμό της εποχής με ένα απόλυτα χορευτικό υβρίδιο λαϊκού τραγουδιού και rap, με την πολύτιμη συμμετοχή του OGE.

Σε αυτή τη συνεργασία φέρνει επίσης και το απαράμιλλο συνθετικό ταλέντο του Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος υπογράφει τη μουσική μαζί με τον Κωνσταντίνο Παντζή.

Τους στίχους έχει γράψει ο Ηλίας Φιλίππου και φυσικά ο OGE στα rap κομμάτια που ερμηνεύει ο ίδιος.

Την ίδια στιγμή παραμένει στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart και το τραγούδι «Θα Με Ζητάς (Θα Απουσιάζω)» του Πάνου Κιάμου.

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.