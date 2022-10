Ελληνικό Airplay Chart: Το Top 20 της εβδομάδας (43/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα διατηρείται στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Ηλιοβασίλεμα» του Κωνσταντίνου Αργυρού με τη συμμετοχή του Light.

Ταυτόχρονα το «Ηλιοβασίλεμα» κυριαρχεί για πέμπτη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Ηλιοβασίλεμα», ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού, ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στις προτιμήσεις του κοινού και οι επιδόσεις που έχει καταγράψει στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Το τραγούδι έχει ήδη γίνει τρεις φορές πλατινένιο, σύμφωνα με το Ελληνικό Digital Singles Chart της IFPI.

Το «Ηλιοβασίλεμα» είναι το τέταρτο τραγούδι από το άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού που ανεβαίνει στην κορυφή των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Προηγήθηκαν, το «Ελεύθερος», το οποίο βρέθηκε για μία εβδομάδα στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart, το «Τίποτα Εσύ», το οποίο παρέμεινε για τρεις διαδοχικές εβδομάδες στο No. 1 και το «Τελικά» σε συνεργασία με τον Rack, το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart για 9 συνεχόμενες εβδομάδες και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart για 8 συνεχόμενες εβδομάδες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός διαθέτει αυτήν την εβδομάδα δύο τραγούδια στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart: Το «Ηλιοβασίλεμα» στο No. 1 και το «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω» που ανεβαίνει στο No. 3.

Νέες είσοδοι

«Κάτσε Καλά» – Έλενα Παπαρίζου, Joanne & Marseaux (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart εμφανίζεται για τέταρτη εβδομάδα το remake της επιτυχίας «Κάτσε Καλά» της Έλενα Παπαρίζου με τη Marseaux και την Joanne.

Το «Κάτσε Καλά» επιστρέφει 18 χρόνια μετά την αρχική κυκλοφορία του φρέσκο και ανανεωμένο με την υπογραφή των Arcade.

Τη νέα κυκλοφορία συμπληρώνει ένα εκρηκτικό rap verse που έγραψε ο μετρ του είδους Solmeister.

Ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του, το music video για το remake του «Κάτσε Καλά» της Έλενα Παπαρίζου με τη Marseaux και την Joanne παραμένει στις μουσικές τάσεις του YouTube.

