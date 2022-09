Ελληνικό Airplay Chart: Τα 20 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις (37/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το «Γεννημένη» του Γιώργου Σαμπάνη συμπληρώνει εννέα εβδομάδες συνολικά στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Ταυτόχρονα κυριαρχεί για ένατη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Γεννημένη» είναι ένα pop-rock τραγούδι με υψηλή ενέργεια και κολλητική μελωδία, ένας feel-good ύμνος από αυτούς που ο Γιώργος Σαμπάνης φτιάχνει κάθε τόσο με πολύ πάθος για να πλημμυρίζει με συναίσθημα τα καλοκαίρια μας.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνης ενώ οι στίχοι ανήκουν στην Ελένη Γιαννατσούλια.

Το «Γεννημένη» είναι το δεύτερο συνεχόμενο και το πέμπτο από τα τελευταία έξι τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1) και «Άσε Με Να Σε Προσέχω» 8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω» – Κωνσταντίνος Αργυρός (No. 17)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο άλλο ένα τραγούδι από το πρόσφατο άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Μετά τις επιτυχίες «Αθήνα Μου», «Θα ‘Μαι Εδώ», «Παρασκευή Πρωί», «Τελικά», «Τίποτα Εσύ», «Ελεύθερος» και «Ηλιοβασίλεμα» (με τον Light), το όγδοο τραγούδι του «22» που εμφανίζεται στην κατάταξη είναι το «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω».

Το «Αφού Σε Βρήκα Δε Σ’ Αφήνω» μετρά 5,3 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και σχεδόν 2,7 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Αυτό είναι το τρίτο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού – και του άλμπουμ του «22» – που βρίσκεται αυτήν την εβδομάδα στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στο No. 2 (peak) συναντάμε το «Ηλιοβασίλεμα» σε συνεργασία με τον Light και στο No. 7 το «Ελεύθερος», το οποίο έχει ανέβει για μία εβδομάδα (28/2022) στο No. 1 του Ελληνικού και του Μικτού Airplay Chart.

