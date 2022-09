Ελληνικό Airplay Chart: Νέες είσοδοι από Πέτρο Ιακωβίδη, Νίκο Μακρόπουλο και Δήμο Αναστασιάδη (35/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Το «Γεννημένη» του Γιώργου Σαμπάνη συμπληρώνει επτά εβδομάδες συνολικά στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Ταυτόχρονα κυριαρχεί για έβδομη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Γεννημένη» είναι ένα pop-rock τραγούδι με υψηλή ενέργεια και κολλητική μελωδία, ένας feel-good ύμνος από αυτούς που ο Γιώργος Σαμπάνης φτιάχνει κάθε τόσο με πολύ πάθος για να πλημμυρίζει με συναίσθημα τα καλοκαίρια μας.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνη ενώ οι στίχοι ανήκουν στην Ελένη Γιαννατσούλια.

Το «Γεννημένη» είναι το δεύτερο συνεχόμενο και το πέμπτο από τα τελευταία έξι τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1) και «Άσε Με Να Σε Προσέχω» 8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Οδός Τσιμισκή» – Πέτρος Ιακωβίδης (No. 18)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το νέο τραγούδι «Οδός Τσιμισκή» του Πέτρου Ιακωβίδη.

Το «Οδός Τσιμισκή» είναι το τραγούδι που έδωσε τον τίτλο του στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Πέτρου Ιακωβίδη, που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιούνιο.

Καθόλου τυχαίος ο τίτλος του άλμπουμ, η πιο ιστορική οδός της Θεσσαλονίκης, «Οδός Τσιμισκή», εκεί που όλα παίρνουν ζωή, στην αγαπημένη του πόλη.

«Δεν Πειράζει» – Νίκος Μακρόπουλος (No. 19)

Ο Νίκος Μακρόπουλος συνεχίζει την αφήνει το σημάδι του στα ελληνικά ραδιόφωνα.

Ενώ η επιτυχία του «Έχω Έρωτα Μαζί Σου» συμπληρώνει 29 εβδομάδες παρουσίας στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart, στην κατάταξη εμφανίζεται το νέο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου με τίτλο «Δεν Πειράζει».

Η μοναδική φωνή του λαϊκού ερμηνευτή μαγεύει σε ακόμα μία κυκλοφορία που έχει ήδη προστεθεί στη λίστα με τις ερωτικές επιτυχίες του Νίκου Μακρόπουλου που έχουν αγαπηθεί.

Το «Δεν Πειράζει» κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και έχει ξεπεράσει στο YouTube τις 1 εκατομμύριο προβολές.

«Σ’ Αγαπάω Ακόμα» – Δήμος Αναστασιάδης (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart εμφανίζεται ο Δήμος Αναστασιάδης με το τελευταίο τραγούδι του με τίτλο «Σ’ Αγαπάω Ακόμα».

Πρόκειται για είναι ένα ρυθμικό ερωτικό τραγούδι στο οποίο ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ντύνει τους εμπνευσμένους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη με τη μοναδική ερμηνεία του και με τη μουσική του,

Το «Σ’ Αγαπάω Ακόμα» είναι το δεύτερο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη που εμφανίζεται στο Top 20 κατά τη διάρκεια του 2022. Προηγήθηκε το αγαπημένο «Μη Χανόμαστε», που παρέμεινε για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες στην κατάταξη (14 – 16/2022).

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.