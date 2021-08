Ελληνικό Airplay Chart: Τα 20 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις (34/2021)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

To τραγούδι «Σ’ Αγαπάω» του Νίκου Βέρτη παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart και του Μικτού Airplay Chart.

Το «Σ’ Αγαπάω» είναι ένα δυναμικό τραγούδι που αποτελεί πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι μουσικές εναλλαγές προκαλούν έκπληξη στον ακροατή και το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που μόνο ο Νίκος Βέρτης θα μπορούσε να το υποστηρίξει.

Τη μουσική και τους στίχους του «Σ’ Αγαπάω» έχει γράψει ο ίδιος ο ερμηνευτής και δημιουργός Νίκος Βέρτης, ο οποίος δεν σταματά να ανοίγει νέους ορίζοντες μουσικά.

Το «Σ’ Αγαπάω» έχει σπάσει τα κοντέρ σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Πριν καν συμπληρωθούν δύο μήνες από την κυκλοφορία του, το μουσικό βίντεο του τραγουδιού έχει συγκεντρώσει τον εντυπωσιακό αριθμό των 12 εκατομμυρίων προβολών.

Νέες είσοδοι

«Twist In My Sobriety» – Joanne (No. 19)

Η Joanne, η μεγάλη νικήτρια του τελευταίου κύκλου του «The Voice Of Greece», εμφανίζεται για πρώτη φορά στην καριέρα της στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart χάρη στην επιτυχία το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το single «Twist In My Sobriety».

Πρόκειται για μια ανανεωμένη και dance εκδοχή του εμβληματικού τραγουδιού «Twist In My Sobriety» της Tanita Tikaram που κυκλοφόρησε το 1988.

Την νέα έκδοση του πασίγνωστου τραγουδιού επιμελήθηκαν ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος μαζί με τους ARCADE.

Το remake του «Twist In My Sobriety» από την Joanne βρίσκεται σταθερά στο Top 30 του Shazam για την Ελλάδα, αλλά και στο Top 10 του Discovery Chart στην ίδια πλατφόρμα, έχοντας πάνω από 45.000 αναζητήσεις από την ημέρα της κυκλοφορίας του.

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.