Ελληνικό Airplay Chart: Επιστρέφει στο No. 1 το «Γεννημένη» του Γιώργου Σαμπάνη (30/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα αλλάζει σκυτάλη η κορυφή του Ελληνικού Airplay Chart.

Το «Γεννημένη» του Γιώργου Σαμπάνη εμφανίζεται για δεύτερη συνολικά εβδομάδα στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart και ταυτόχρονα κυριαρχεί για δεύτερη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Γεννημένη» είναι ένα pop-rock τραγούδι με υψηλή ενέργεια και κολλητική μελωδία, ένας feel-good ύμνος από αυτούς που ο Γιώργος Σαμπάνης φτιάχνει κάθε τόσο με πολύ πάθος για να πλημμυρίζει με συναίσθημα τα καλοκαίρια μας.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνη ενώ οι στίχοι ανήκουν στην Ελένη Γιαννατσούλια.

Το «Γεννημένη» είναι το δεύτερο συνεχόμενο και το πέμπτο από τα τελευταία έξι τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1) και «Άσε Με Να Σε Προσέχω» 8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Κύμα Μου» – Josephine (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το single «Κύμα Μου» της Josephine.

Η Josephine δίνει συνέχεια στις δισκογραφικές της non – stop επιτυχίες με ένα μοντέρνο και δυναμικό τραγούδι, γεμάτο ρυθμό και θετική αύρα.

Τη μουσική και τους στίχους του «Κύμα Μου» υπογράφει ο Λεωνίδας Σώζος, με τον οποίο η Josephine έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν για να μας χαρίσει κορυφαίες επιτυχίες όπως το «Μάγια» των 36 εκατομμυρίων προβολών, το «Τι» των 20 εκατομμυρίων προβολών και το «Δεν Έχω Σήμα» των επίσης 20 εκατομμυρίων προβολών, μεταξύ άλλων.

Την ίδια στιγμή, στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart παραμένει το hit «Τηλέφωνο» της Josephine, το οποίο έχει ανέβει έως το No. 5 της κατάταξης.

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.