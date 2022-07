Ελληνικό Airplay Chart: Στο No. 1 το «Ελεύθερος» του Κωνσταντίνου Αργυρού – Το Top 20 της εβδομάδας (28/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Ελεύθερος» του Κωνσταντίνου Αργυρού, το οποίο παράλληλα κυριαρχεί για πρώτη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Στο «Ελεύθερος» ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμπνέεται από το παραδοσιακό τραγούδι «Μενεξέδες Και Ζουμπούλια».

Μέσα από το δικό του ξεχωριστό, σύγχρονο, μουσικό πρίσμα και με τους στίχους του Χάρη Σαβαλάνου, μας δίνει το έρεισμα να αγαπήσουμε και να κάνουμε κτήμα μας την πλούσια ελληνική μουσική παράδοση και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για την ελευθερία από κάθε είδους δεσμά.

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού με τίτλο «22», που κυκλοφόρησε τον Μάιο και έχει διαθέτει 4 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το «Ελεύθερος» είναι το τρίτο συνεχόμενο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού που ανεβαίνει στην κορυφή των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Προηγήθηκαν το «Τίποτα Εσύ», το οποίο παρέμεινε για τρεις διαδοχικές εβδομάδες στο No. 1 και το «Τελικά» σε συνεργασία με τον Rack, το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart για 9 συνεχόμενες εβδομάδες και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart για 8 συνεχόμενες εβδομάδες.

Νέες είσοδοι

«Ηλιοβασίλεμα» – Κωνσταντίνος Αργυρός & Light (No. 19)

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει την τιμητική του αυτήν την εβδομάδα.

Εκτός από την άνοδο του «Ελεύθερος» στο No. 1, στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart εμφανίζεται επίσης για πρώτη φορά η συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Light στο τραγούδι «Ηλιοβασίλεμα».

Όπως και το «Ελεύθερος», το «Ηλιοβασίλεμα» είναι ένα από τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Το «Ηλιοβασίλεμα» ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή στις προτιμήσεις του κοινού και οι επιδόσεις που έχει καταγράψει στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι αδιάψευστος μάρτυρας.

Η συνεργασία του Κωνσταντίνου Αργυρού και του Light έχει συγκεντρώσει 9,2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και σχεδόν 4,5 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το «Ηλιοβασίλεμα» έχει ήδη γίνει πλατινένιο, σύμφωνα με το Ελληνικό Digital Singles Chart της IFPI.

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.