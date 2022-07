Ελληνικό Airplay Chart: Στο No. 1 το «Γεννημένη» του Γιώργου Σαμπάνη – Το Top 20 της εβδομάδας (27/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Γεννημένη» του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο κυκλοφόρησε τον προηγούμενο μήνα και παραμένει μέχρι αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις των τάσεων στο YouTube.

Το «Γεννημένη» είναι ένα pop-rock τραγούδι με υψηλή ενέργεια και κολλητική μελωδία, ένας feel-good ύμνος από αυτούς που ο Γιώργος Σαμπάνης φτιάχνει κάθε τόσο με πολύ πάθος για να πλημμυρίζει με συναίσθημα τα καλοκαίρια μας.

Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Γιώργος Σαμπάνη ενώ οι στίχοι ανήκουν στην Ελένη Γιαννατσούλια.

Το «Γεννημένη» είναι το δεύτερο συνεχόμενο και το πέμπτο από τα τελευταία έξι τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1) και «Άσε Με Να Σε Προσέχω» 8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«El Telephone» – Ελένη Φουρέιρα (No. 16)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart εμφανίζεται για δεύτερη εβδομάδα συνολικά το single «El Telephone» της Ελένη Φουρέιρα από το νέο άλμπουμ της «Poli_Ploki».

Η Ελένη Φουρέιρα μας χαρίζει το πιο δυναμικό anthem του φετινού καλοκαιριού με το «El Telephone».

Το «El Telephone» συνδυάζει δυναμικά pop και ethnic στοιχεία, σε ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελένη Φουρέιρα καταλαμβάνει μία θέση και στο Διεθνές Airplay Chart, με τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις του διεθνούς ρεπερτορίου στην Ελλάδα, όπου η συμμετοχή της στο remix του τραγουδιού «Fotia» της Evangelia έχει ανέβει έως το No. 2.

«Όσο Τίποτα Σε Θέλω» – Νίκος Οικονομόπουλος (No. 19)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το νέο τραγούδι «Όσο Τίποτα Σε Θέλω» του Νίκου Οικονομόπουλου.

Ένα τραγούδι από τον κορυφαίο ερμηνευτή της γενιάς του που στόχο έχει να χαρίσει χαμόγελα και θετική ενέργεια στο άκουσμα του, κάτι που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτές τις εποχές.

Δυναμικό, πλημμυρισμένο με ήχους και δυνατή ενορχήστρωση, περνάει ξεκάθαρα το μήνυμα που θέλει να μοιραστεί μαζί σας ο Νίκος Οικονομόπουλος και δεν είναι άλλο από το: «Όσο Τίποτα Σε Θέλω».

Το «Όσο Τίποτα Σε Θέλω» είναι το επόμενο τραγούδι που κυκλοφορεί ο Νίκος Οικονομόπουλος μετά το «Πάλι Γύρισα», το οποίο αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο Μάρτιο και έχει αναρριχηθεί έως το No. 5 του Ελληνικού Airplay Chart.

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.