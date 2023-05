Ελληνικό Airplay Chart: Τα 20 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις (21/2023)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart διατηρείται για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα το νέο τραγούδι «Ελπίδα» του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Παράλληλα, παραμένει για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες μεταδόσεις του ελληνικού και του διεθνούς ρεπερτορίου στα ραδιόφωνα της Ελλάδας.

Το «Ελπίδα» θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο repackaging του πολυπλατινένιου δίσκου «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού και με την κυκλοφορία του δίνει συνέχεια στα εξαιρετικά επιτυχημένα singles του άλμπουμ.

Το «Ελπίδα» είναι το πέμπτο τραγούδι από το άλμπουμ «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού που ανεβαίνει στην κορυφή των ραδιοφωνικών μεταδόσεων.

Προηγήθηκαν, το «Ηλιοβασίλεμα», το οποίο κυριάρχησε για 12 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart, το «Ελεύθερος» (1 εβδομάδα), το «Τίποτα Εσύ», (3 συνεχόμενες εβδομάδες) και το «Τελικά» σε συνεργασία με τον Rack (9 συνεχόμενες εβδομάδες).

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτήν την εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός διαθέτει δύο τραγούδια στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

Εκτός από το «Ελπίδα» στο No. 1, στο No. 16 βρίσκεται το «Ματώνουν Οι Σκέψεις» με τον Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη, το οποίο έχει ανέβει έως το No. 3.

Νέες είσοδοι

«Με Πονάει» – Μιχάλης Χατζηγιάννης (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart επιστρέφει το τραγούδι «Με Πονάει» του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Το «Με Πονάει» είναι μία δυναμική μπαλάντα στο αγαπημένο και διαχρονικό ύφος του Μιχάλη Χατζηγιάννης, ο οποίος κατά μήκος των σχεδόν τριών δεκαετιών της καριέρας του στη μουσική μας έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες.

Το «Με Πονάει» είναι το επόμενο τραγούδι που κυκλοφορεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μετά το «Εσύ Είσαι Πάνω Απ’ Όλα», το οποίο ήρθε τον περασμένο Σεπτέμβριο και έδωσε συνέχεια στο προσωπικό σερί επιτυχιών του, ανεβαίνοντας σε υψηλές θέσεις (No. 4) στο Ελληνικό Airplay Chart.

Το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχει ήδη διανύσει 12 συνεχόμενες εβδομάδες (07 – 18/2023) στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

