Ελληνικό Airplay Chart: Στο No. 1 η «Εκδρομή» του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Τάμτα (20/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart η νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Εκδρομή» του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε συνεργασία με την Τάμτα, η οποία παράλληλα κυριαρχεί και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Η «Εκδρομή» συμπεριλήφθηκε στο περίφημο άλμπουμ «Κρυφό Φιλί» του Μιχάλη Χατζηγιάννη που κυκλοφόρησε το 2002.

Το τραγούδι που στιγμάτισε τα πιο όμορφα χρόνια μας, το τραγούδι που μας έκανε να ερωτευτούμε, να γελάσουμε αλλά και να πονέσουμε, επέστρεψε νοσταλγικά στους ήχους του σήμερα να μας ταξιδέψει σε ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε αληθινά, αυτή τη φορά με μια πιο dance διάθεση.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο πιο επιτυχημένος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, ένωσε τις δυνάμεις του με το πιο φωτεινό πρόσωπο την ελληνικής pop σκηνής, την Τάμτα, σε μία διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού «Εκδρομή» που ακούγεται στο repeat.

Το «Εκδρομή (2022)» είναι το επόμενο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη που κατακτά την κορυφή του Ελληνικού Airplay Chart μετά το «Χορεύω», το οποίο το 2020 παρέμεινε για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο.

Ακολούθησαν άλλες τρεις επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη που ανέβηκαν σε υψηλές θέσεις στο Ελληνικό Airplay Chart, το «Μην Αργείς», το «Κανένας Μόνος» και το «Κομμένα Τα Πρέπει».

Νέες είσοδοι

«Ζήσε» – Νίκος Βέρτης (No. 12)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το νέο τραγούδι «Ζήσε» του Νίκου Βέρτη.

Το «Ζήσε» είναι ένα καλοκαιρινό up–tempo τραγούδι σε ελληνικούς δρόμους με επιρροές από την Ινδία και αρκετά disco στοιχεία, συνδυασμένα με έναν μοναδικό τρόπο.

Το «Ζήσε» είναι το επόμενο τραγούδι του Νίκου Βέρτη μετά το «Πού Να Γυρνάς», μία ερωτική μπαλάντα που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Φεβρουάριο και εξακολουθεί να διαθέτει μία θέση στην κατάταξη.

«Γεια Σου» – Πέτρος Ιακωβίδης & Josephine (No. 14)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart εμφανίζεται για πρώτη φορά η συνεργασία του Πέτρου Ιακωβίδη και της Josephine στο single «Γεια Σου».

Ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Josephine ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν το απόλυτο smash hit του φετινού καλοκαιριού.

Παράλληλα με την είσοδο του «Γεια Σου», στο Top 20 παραμένει η δυναμική μπαλάντα «Άστο» του Πέτρου Ιακωβίδη, που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα στις ραδιοφωνικές συχνότητες.

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart βρίσκεται και το πρόσφατο single «Tilefono» της Josephine.

«Twist In My Sobriety» – Joanne (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart επιστρέφει το «Twist In My Sobriety» της Joanne.

Η Joanne, νικήτρια του «The Voice of Greece» για το 2020, έκανε το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με μία διασκευή του θρυλικού τραγουδιού «Twist In My Sobriety» της Tanita Tikaram που κυκλοφόρησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η εκπληκτική dance διασκευή της ανερχόμενης pop star είχε αποκτήσει επί σειρά μία σταθερή θέση στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

Το «Twist In My Sobriety» της Joanne εμφανίστηκε επίσης στα charts ευρωπαϊκές χώρες όπως η Κροατία, η Σερβία, η Ρωσία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Βουλγαρία.

Τον Φεβρουάριο, η Joanne κυκλοφόρησε το νέο και πρωτότυπο single «Midnight».

