Ελληνικό Airplay Chart: Νέες είσοδοι από Josephine, Καίτη Γαρμπή & Γιάννη Πλούταρχο και Άσπα (19/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για όγδοη συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Άσε Με Να Σε Προσέχω» του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο παράλληλα κυριαρχεί για όγδοη εβδομάδα και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Ο αστείρευτος Γιώργος Σαμπάνης, ο δημιουργός των μεγαλύτερων μουσικών επιτυχιών όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν σταματά να εμπλουτίζει την ελληνική μουσική με τις απίστευτες μελωδίες του, που αγαπιούνται κάθε φορά παράφορα από πλήθος θαυμαστών.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει την μπαλάντα «Άσε Με Να Σε Προσέχω», έναν ευαίσθητο ύμνο στην αγάπη, επενδυμένο με τους στίχους του σπουδαίου Βασίλη Γιαννόπουλου.

Το «Άσε Με Να Σε Προσέχω» είναι τέταρτο από τα τελευταία πέντε τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Tilefono» – Josephine (No. 16)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο για πρώτη φορά το νέο single της Josephine με τίτλο «Tilefono».

Το «Tilefono» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό και κινηματογραφικό music video που μεταφέρει στις οθόνες μας όλον τον δυναμισμό του τραγουδιού μέσα από ανεπανάληπτες εικόνες.

Το νέο single της Josephine κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα και διατηρείται μέχρι σήμερα στις πρώτες θέσεις των μουσικών τάσεων του YouTube, όπου έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 3,2 εκατομμύρια προβολές.

Την ίδια στιγμή, εξακολουθεί να διαθέτει μία θέση στο Top 20 η επιτυχία «Τα Καλύτερα Παιδιά» της Josephine, το οποίο έχει ανέβει ως το No. 10 της κατάταξης.

«Τρυφερότητα» – Καίτη Γαρμπή & Γιάννης Πλούταρχος (No. 17)

Για πρώτη φορά εμφανίζεται στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart το ντουέτο της Καίτης Γαρμπής και του Γιάννη Πλούταρχου στο τραγούδι «Τρυφερότητα», το οποίο κυκλοφόρησε σχεδόν αθόρυβα τον προηγούμενο Μάρτιο.

Το «Τρυφερότητα», σε μουσική και στίχους του Φοίβου, κυκλοφόρησε το 1997 στο άλμπουμ «Ευαισθησίες» της Καίτης Γαρμπή και θεωρείται μία από τις καλύτερες δισκογραφικές στιγμές της δεκαετίας του ’90.

Το ντουέτο «Τρυφερότητα» είναι το τέταρτο τραγούδι που αποκαλύπτεται από το επερχόμενο δισκογραφικό project της Καίτης Γαρμπή, στο οποίο μοιράζεται επιτυχίες του Φοίβου από τα τα τριάντα χρόνια της καριέρα της με σπουδαίους άνδρες καλλιτέχνες της πρώτης γραμμής.

Προηγήθηκαν τα «Κιβωτός» με τον Αντώνη Ρέμο, το «Ατόφιο Χρυσάφι» με τον Διονύση Σχοινά και το «Η Πατρίδα Μου» με τον Χρήστο Μάστορα και τις MEΛΙSSES, με τα δύο πρώτα τραγούδια να γνωρίζουν τεράστια επιτυχία στο YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay.

«Στάχτη» – Άσπα (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο η πρωτοεμφανιζόμενη Άσπα με τη viral επιτυχία της «Στάχτη».

Με την ιδιαίτερη της φωνή και τη χαρακτηριστική χροιά της, η Άσπα κέρδισε αμέσως το κοινό με τη νέα μεγάλη λαϊκή επιτυχία των ημερών.

Πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα, το τραγούδι «Στάχτη» της Άσπας προκάλεσε φρενίτιδα στους χρήστες του TikTok.

Πριν συμπληρωθούν δύο μήνες από την κυκλοφορία του, στα τέλη του Μαρτίου, το «Στάχτη» έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και πάνω από 1,5 εκατομμύριο streams στο Spotify.

