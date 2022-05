Ελληνικό Airplay Chart: Νέα είσοδος από τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Το Top 20 της εβδομάδας (18/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για έβδομη συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Άσε Με Να Σε Προσέχω» του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο παράλληλα κυριαρχεί για έβδομη εβδομάδα και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Ο αστείρευτος Γιώργος Σαμπάνης, ο δημιουργός των μεγαλύτερων μουσικών επιτυχιών όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν σταματά να εμπλουτίζει την ελληνική μουσική με τις απίστευτες μελωδίες του, που αγαπιούνται κάθε φορά παράφορα από πλήθος θαυμαστών.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει την μπαλάντα «Άσε Με Να Σε Προσέχω», έναν ευαίσθητο ύμνο στην αγάπη, επενδυμένο με τους στίχους του σπουδαίου Βασίλη Γιαννόπουλου.

Το «Άσε Με Να Σε Προσέχω» είναι τέταρτο από τα τελευταία πέντε τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Ελεύθερος» – Κωνσταντίνος Αργυρός (No. 20)

Το νέο τραγούδι «Ελεύθερος» του Κωνσταντίνου Αργυρού κάνει είσοδο στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart με ένα θεαματικό άλμα 81 θέσεων.

Στο «Ελεύθερος» ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμπνέεται από το παραδοσιακό τραγούδι «Μενεξέδες Και Ζουμπούλια».

Μέσα από το δικό του ξεχωριστό, σύγχρονο, μουσικό πρίσμα και με τους στίχους του Χάρη Σαβαλάνου, μας δίνει το έρεισμα να αγαπήσουμε και να κάνουμε κτήμα μας την πλούσια ελληνική μουσική παράδοση και στέλνει ένα δυνατό μήνυμα για την ελευθερία από κάθε είδους δεσμά.

Το «Ελεύθερος» περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού με τίτλο «22», που κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου.

Πρόκειται για ένα από τα τρία τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού που βρίσκονται στο Top 20 αυτήν την εβδομάδα. Στην κατάταξη συνεχίζουν να έχουν παρουσία το «Τίποτα Εσύ», το οποίο παρέμεινε για τρεις διαδοχικές εβδομάδες στο No. 1 και το «Τελικά» σε συνεργασία με τον Rack, το οποίο κυριάρχησε στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart για 9 συνεχόμενες εβδομάδες και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart για 8 συνεχόμενες εβδομάδες.

