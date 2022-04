Ελληνικό Airplay Chart: Τα 20 τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις της εβδομάδας (13/2022)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Άσε Με Να Σε Προσέχω» του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο παράλληλα κυριαρχεί για τρίτη εβδομάδα και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Ο αστείρευτος Γιώργος Σαμπάνης, ο δημιουργός των μεγαλύτερων μουσικών επιτυχιών όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν σταματά να εμπλουτίζει την ελληνική μουσική με τις απίστευτες μελωδίες του, που αγαπιούνται κάθε φορά παράφορα από πλήθος θαυμαστών.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει την μπαλάντα «Άσε Με Να Σε Προσέχω», έναν ευαίσθητο ύμνο στην αγάπη, επενδυμένο με τους στίχους του σπουδαίου Βασίλη Γιαννόπουλου.

Το «Άσε Με Να Σε Προσέχω» είναι τέταρτο από τα τελευταία πέντε τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart. Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Μη Χανόμαστε» – Δήμος Αναστασιάδης (No. 17)

Για πρώτη φορά κάνει είσοδο στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Μη Χανόμαστε» του Δήμου Αναστασιάδη που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2020.

Ερωτικό, μεστό και με την ξεχωριστή ερμηνεία του Δήμου Αναστασιάδη, το «Μη Χανόμαστε» ξεχώρισε στις προτιμήσεις του κοινού και μπήκε στη λίστα με τα διαχρονικά τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο πολυσύνθετος τραγουδιστής και τραγουδοποιός ο Δήμος Αναστασιάδης.

Μετά το «Μη Χανόμαστε», ο Δήμος Αναστασιάδης κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021 το single «Τώρα Μιλάω Εγώ» και τον Οκτώβριο του 2021 ακολούθησε το «Πες», το οποίο παραμένει το πιο πρόσφατο τραγούδι του.

«Όλα Για Σένα» – Αντώνης Ρέμος (No. 20)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart εμφανίζεται για τέταρτη συνολικά εβδομάδα το νέο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου με τίτλο «Όλα Για Σένα».

Ο κορυφαίος Έλληνας ερμηνευτής ντύνει με την υπέροχη και αγαπημένη φωνή του μια μοναδική μπαλάντα, μία εκπληκτική σύνθεση του Στέφανου Κορκολή, του διεθνούς φήμης συνθέτη και πιανίστα και βαθιά αληθινούς στίχους του σημαντικότερου στιχουργού της γενιάς του, του Νίκου Μωραΐτη.

Το «Όλα Για Σένα» διαδέχεται για τον Αντώνη Ρέμο την καλοκαιρινή επιτυχία «Εγώ Γεννήθηκα Ξανά», που παρέμεινε επί σειρά μηνών στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

