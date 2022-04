Ελληνικό Airplay Chart: Τα τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις της εβδομάδας 13/2022

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα παραμένει στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το τραγούδι «Άσε Με Να Σε Προσέχω» του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο παράλληλα κυριαρχεί για δεύτερη εβδομάδα και στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Ο αστείρευτος Γιώργος Σαμπάνης, ο δημιουργός των μεγαλύτερων μουσικών επιτυχιών όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν σταματά να εμπλουτίζει την ελληνική μουσική με τις απίστευτες μελωδίες του, που αγαπιούνται κάθε φορά παράφορα από πλήθος θαυμαστών.

Αυτή τη φορά παρουσιάζει την μπαλάντα «Άσε Με Να Σε Προσέχω», έναν ευαίσθητο ύμνο στην αγάπη, επενδυμένο με τους στίχους του σπουδαίου Βασίλη Γιαννόπουλου.

Το «Άσε Με Να Σε Προσέχω» είναι τέταρτο από τα τελευταία πέντε τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart. Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Εκδρομή (2022)» – Μιχάλης Χατζηγιάννης & Τάμτα (No. 15)

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συμπράττει με την Τάμτα σε μία διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού «Εκδρομή» που θα ακούσουμε στο repeat.

Η «Εκδρομή» συμπεριλήφθηκε στο περίφημο άλμπουμ «Κρυφό Φιλί» του Μιχάλη Χατζηγιάννη που κυκλοφόρησε το 2002.

Το τραγούδι που στιγμάτισε τα πιο όμορφα χρόνια μας, το τραγούδι που μας έκανε να ερωτευτούμε, να γελάσουμε αλλά και να πονέσουμε, έρχεται νοσταλγικά στους ήχους του σήμερα να μας ταξιδέψει σε ό,τι αγαπήσαμε και αγαπάμε αληθινά.

Αυτή τη φορά με μια πιο dance διάθεση.

