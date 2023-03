Ελληνικό Airplay Chart: Στο Top 20 «Ελπίδα» του Κωνσταντίνου Αργυρού (12/2023)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα το τραγούδι «Μυστικό» της Αναστασίας.

Παράλληλα, το «Μυστικό» της Αναστασίας ανεβαίνει για πρώτη φορά και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου στα ραδιόφωνα της χώρας.

Το «Μυστικό» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2022 και έχει δύο φορές πλατινένιο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μέχρι σήμερα, η επιτυχία της Αναστασίας έχει συγκεντρώσει πάνω από 14 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και πάνω από 5,6 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το «Μυστικό» είναι το δεύτερο τραγούδι της Αναστασίας που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Το ντεμπούτο της στη δισκογραφία με το smash hit «Αμαρτίες» παρέμεινε για πέντε συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart και για έξι συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το single «Αμαρτίες» της Αναστασίας ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις στα ελληνικά ραδιόφωνα το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αναστασία έχει σημειώσει ένα σπάνιο επίτευγμα με το «Μυστικό» για πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη στην ελληνική δισκογραφία. Και τα τρία singles που έχει κυκλοφορήσει έως σήμερα έχουν κάνει είσοδο στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart, ανεβαίνοντας σε υψηλές θέσεις.

Εν τω μεταξύ, η Αναστασία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 4 Απριλίου το νέο τραγούδι της με τίτλο «Μη Μιλάς».

Νέες είσοδοι

«Ελπίδα» – Κωνσταντίνος Αργυρός (No. 11)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το νέο τραγούδι «Ελπίδα» του Κωνσταντίνου Αργυρού, πραγματοποιώντας ένα θεαματικό άλμα 111 θέσεων.

Το «Ελπίδα» θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο repackaging του πολυπλατινένιου δίσκου «22» του Κωνσταντίνου Αργυρού και με την κυκλοφορία του δίνει συνέχεια στα εξαιρετικά επιτυχημένα singles του άλμπουμ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτήν την εβδομάδα ο Κωνσταντίνος Αργυρός διαθέτει τρία τραγούδια στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

Εκτός από το «Ελπίδα» στο No. 11, στο No. 6 βρίσκεται το «Ματώνουν Οι Σκέψεις» με τον Κωνσταντίνο Τσαχουρίδη (το οποίο έχει ανέβει έως το No. 3) και στο No. 17 συναντάμε το «Αφού Σε Βρήκα Δεν Σε Αφήνω» (το οποίο έχει ανέβει έως το No. 2).

Δείτε το Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart στην επόμενη σελίδα.