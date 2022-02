Ελληνικό Airplay Chart: Στο No. 1 το «Αν Μ’ Ακούς» του Γιώργου Μαζωνάκη – Το Top 20 της εβδομάδας 05/2022

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart ανεβαίνει για πρώτη φορά το τραγούδι «Αν Μ’ Ακούς» του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ παράλληλα κατακτά και το No. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις γενικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Το «Αν Μ’ Ακούς» περιέχεται στο εξαιρετικά επιτυχημένο άλμπουμ «Αγαπώ Σημαίνει» που κυκλοφόρησε το 2019 και έχει αναδείξει πολυάριθμες ραδιοφωνικές επιτυχίες,

Αξίζει να αναφερθεί ότι «Αν Μ’ Ακούς» είναι το ένατο από τα δέκα τραγούδια του άλμπουμ «Αγαπώ Σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη που εμφανίζεται στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart.

Τους προηγούμενες μήνες στην κατάταξη έχουν εμφανιστεί τα τραγούδια «Οινόπνευμα Φτηνό», «Σώπα Κι Άκου», «Ένα Θαύμα», «Διανυκτερεύω», «Τόσα Βράδια», «Δε Γουστάρω», «Αγαπώ Σημαίνει», «Ώρες Μικρές», ενώ τώρα τη σκυτάλη παίρνει το «Αν Μ’ Ακούς».

Από την άλλη πλευρά, το «Αν Μ’ Ακούς» είναι το τρίτο τραγούδι του άλμπουμ «Αγαπώ Σημαίνει» του Γιώργου Μαζωνάκη που κατακτά την κορυφή του Ελληνικού Airplay Chart.

Προηγήθηκαν το «Διανυκτερεύω», το οποίο παρέμεινε για έξι εβδομάδες στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart το 2020 και το «Τόσα Βράδια», το οποίο κυριάρχησε για έξι εβδομάδες στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart και μία εβδομάδα στο No. 1 του Μικτού Airplay Chart το 2021.

Νέες είσοδοι

«Έχω Έρωτα Μαζί Σου» – Νίκος Μακρόπουλος (No. 20)

Στo Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο το νέο τραγούδι «Έχω Έρωτα Μαζί Σου Μεγάλο» του Νίκου Μακρόπουλου.

Η μοναδική φωνή του λαϊκού ερμηνευτή μαγεύει σε ακόμα μία κυκλοφορία που ήρθε για να προστεθεί στη λίστα με τις ερωτικές επιτυχίες του Νίκου Μακρόπουλου που έχουν αγαπηθεί.

Το μουσικό βίντεο για το «Έχω Έρωτα Μαζί Σου» εμφανίστηκε αμέσως στις τάσεις στο YouTube στην Ελλάδα και κέντρισε πολύ γρήγορα την προσοχή των ακροατών και των χρηστών του διαδικτύου.

Από την κυκλοφορία του, τον Δεκέμβριο, μέχρι σήμερα, το νέο τραγούδι «Έχω Έρωτα Μαζί Σου Μεγάλο» του Νίκου Μακρόπουλου έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Να σημειωθεί ότι το «Έχω Έρωτα Μαζί Σου Μεγάλο» είναι πρώτο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου που εμφανίζεται στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart μετά από 21 μήνες και το «Κάνε Χιλιοστά Τα Χιλιόμετρα», το οποίο παρέμεινε για εννέα εβδομάδες στην κατάταξη από τον Μάρτιο έως το Μάιο του 2019.

