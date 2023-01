Ελληνικό Airplay Chart: Νέα είσοδος από τον Πέτρο Ιακωβίδη – Το Top 20 της εβδομάδας (02/2023)

Τα 20 ελληνικά τραγούδια με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το Official IFPI Airplay Chart powered by Media Inspector.

Στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart διατηρείται για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα το τραγούδι «Ποιος Τυχερός» του Γιώργου Σαμπάνη.

Ταυτόχρονα, το «Ποιος Τυχερός» κυριαρχεί για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα και στο Νο. 1 του Μικτού Airplay Chart με τις συνδυασμένες ραδιοφωνικές μεταδόσεις ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Το «Ποιος Τυχερός» είναι το τρίτο συνεχόμενο και το έκτο από τα τελευταία επτά τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που κυριαρχεί στο No. 1 του Ελληνικού Airplay Chart.

Στην κορυφή βρέθηκαν προηγουμένως οι επιτυχίες «Γεννημένη» (9 εβδομάδες στο No. 1), «Άσε Με Να Σε Προσέχω» (8 εβδομάδες στο No. 1), «Τίποτα» (8 εβδομάδες στο No. 1), «Αυτό Που Αγαπάς» με τον Πάνο Κατσιμίχα (2 εβδομάδες στο No. 1) και «Άγρια Θάλασσα» (6 εβδομάδες στο No. 1).

Νέες είσοδοι

«Να Να Να (Τραγουδώ Για Σένα)» – Πέτρος Ιακωβίδης (No. 15)

Στο Top 20 του Ελληνικού Airplay Chart κάνει είσοδο για πρώτη φορά το νέο τραγούδι «Να Να Να (Τραγουδώ Για Σένα)» του Πέτρου Ιακωβίδη.

Σε μουσική του ίδιου του Πέτρου Ιακωβίδη και στίχους του Apon, το «Να Να Να (Τραγουδώ Για Σένα)» είναι μία μουσική έκπληξη, ένα τραγούδι – πρόταση που συνδυάζει αριστοτεχνικά διαφορετικά μουσικά είδη και στοιχεία από την πλούσια ελληνική και τη βαλκανική μουσική παράδοση.

Το «Να Να Να (Τραγουδώ Για Σένα)» μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες από την κυκλοφορία του συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύριο προβολές στο YouTube και συνεχίζει να ανεβαίνει, έχοντας ήδη 1,8 εκατομμύριο views.

